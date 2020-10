Krise als Chance - Experteer auf Wachstumskurs (FOTO)

München (ots) -



- Ungebremstes Wachstum bei Kandidaten und Traffic auf Stellenanzeigen

- Technologie Sprung: vollautomatisiertes Posting von Stellenanzeigen



Die Corona Pandemie hat viele Wirtschaftszweige stark getroffen und ist auch an

der Recruiting- und Personalberater-Branche nicht spurlos vorbeigezogen. Nach

wie vor herrscht große Unsicherheit bei Personalverantwortlichen und

Headhuntern.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Experteer.de(https://www.experteer.de/recruiting?utm_source=ots&utm_medium=content)positioniert sich klar als zuverlässiger Partner von Unternehmen undPersonalberatungen und investiert entgegen den Krisenzeiten vermehrt inKundengewinnung, Anzeigen Distribution und Technologie.Kandidaten- und ProfilewachstumWährend jede dritte Jobbörse im Verlaufe des Jahres ihre Marketingausgabenreduzierte oder sogar eingefroren hat (Quelle: Haufe), investiert Experteerverstärkt in die Gewinnung von Kandidaten und Profilen für das Karrierenetzwerk.So konnte der Dienst im Jahresvergleich eine Zunahme der registriertenKandidaten von 6.9 Millionen auf 7.7 Millionen verzeichnen, die Anzahl der fürHeadhunter auffindbaren Profile wuchs um 14% auf den Höchststand von 1.7Millionen. Von diesen positiven Entwicklungen profitieren insbesondere Recruiterund Personalberater, denen ein größerer Pool an aktiven und wechselwilligenFach- und Führungskräften zur Verfügung steht. Insbesondere bei den Branchen IT,Consulting und Financial Services kann ein überproportionaler Anstieg beobachtetwerden. "Das Motiv der Wechselwilligkeit wird dabei momentan durch Kandidatenunterstützt, die sich aufgrund der Krise verändern müssen. Parallel stellen wiraber auch eine höhere Aktivität von Kandidaten fest, die sich in festenAnstellungen befinden. Wir führen das auf Unsicherheiten bezüglich derpersönlichen beruflichen Entwicklung in der Krise zurück, welche mit einemerhöhten Bedürfnis an Marktorientierung einhergehen", so Christian Göttsch, CEOder Experteer GmbH.Stellenanzeigen Inventar und DistributionSeit dem Lockdown Mitte März verzeichneten Jobbörsen in Deutschland einen Abfalldes Stellenanzeigen Inventars von teilweise über 50% (Quelle: Anzeigendaten.de).Auf Experteer lag der Tiefpunkt im Juni bei minus 38%, seitdem konnte sich dasAnzeigeninventar jedoch wieder um positive 14% verbessern. Vom ersten Aufwindwaren mehrheitlich die Branchen Consulting und Information Technology betroffen.Trotz dieser Bewegungen hält Experteer an der Strategie des Ausbaus desPartnernetzwerks für die zielgerichtete Verbreitung der Stellenanzeigen imInternet konsequent fest. So konnte der Traffic auf die bezahlten Anzeigen in