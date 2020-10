Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ADVA Optical Networking SE

Original-Research: ADVA Optical Networking SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Anlass der Studie: Q3-Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.10.2020

Kursziel: EUR8,20

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: Heute

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 8,00 auf EUR 8,20.



Zusammenfassung:

Der Umsatz im dritten Quartal 20 lag mit EUR146,7 Mio. um 1,6% über dem Vorjahreswert von EUR144,3 Mio., aber rund 1,7% unter der Konsensprognose von EUR149,2 Mio. Wir schätzen, dass der Umsatz bei konstanten Wechselkursen EUR150,0 Mio. (+ 4,0% gegenüber Q3/19) betragen hätte, d. H. bereinigt um die USD-Abwertung. Etwa 48% des Umsatzes von ADVA entfielen im Q3/20 auf die US-Währung. Wie in den ersten beiden Quartalen des Jahres wurde das Umsatzwachstum von Kommunikationsdienstleistern (CSPs) und Internetinhaltsanbietern (ICPs) getragen, die zusammen rund 75% des Konzernumsatzes ausmachen. Das Proforma-EBIT lag mit EUR11,1 Mio. (Q3/19: EUR7,4 Mio.) um 15,6% über der Konsensprognose von EUR9,6 Mio., da sich die Proforma-Bruttomarge auf 35,4% (Q3/19: 34%) erhöhte und die gesamten Proforma-Betriebskosten auf EUR40,9 Mio. sanken (Q3/19: 41,7 Mio. EUR). Ca. 75% der Materialkosten von ADVA lauten auf US-Dollar. Die Bruttomarge stieg, weil die Schwäche der US-Währung eine Verschiebung des Umsatzmixes von privaten Unternehmen (der profitabelsten Kundengruppe für ADVA) zu CSPs und ICPs überwog. Der Rückgang der Betriebskosten war hauptsächlich auf einen Rückgang der Vertriebs- und Marketingkosten um EUR1,4 Mio. zurückzuführen, da die Pandemie die Geschäftsreisen einschränkte. ADVA hat ihre ursprüngliche Guidance für 2020 für einen Umsatz von EUR580 Mio. und eine Proforma-EBIT-Marge von über 5% im Q1-Bericht aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der Tiefe und Dauer der pandemiebedingten Rezession zurückgezogen und keine neue Prognose abgegeben. Im Q3-Bericht kündigte ADVA eine neue Guidance für 2020 an. Sie lautet: Umsatz von EUR565 Mio. bis EUR580 Mio. und eine Proforma-EBIT-Marge von 5 bis 6%. Die Mittelwerte der neuen Guidance implizieren ein Proforma-EBIT für das Gesamtjahr von EUR31,5 Mio. im Vergleich zum Konsens vor dem Q3/20-Bericht von EUR25,8 Mio. Obwohl die zweite Welle der Pandemie dazu führt, dass wir unsere Umsatzzahlen für 2021 und 2022 um 2% bzw. 4% senken, werden die Auswirkungen auf unsere Prognosen durch Anpassungen aufgewogen, die unsere Erwartung widerspiegeln, dass die im Q3/20 höher als erwartete Rentabilität nachhaltig sein wird . Wir erhöhen das Kursziel von EUR8,00 auf EUR8,20 und stufen die Empfehlung von Hinzufügen auf Kaufen hoch.