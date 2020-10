S&P500 - 50er-EMA hält bisher

Der 50er-EMA hat bisher immer wieder als Unterstützung gedient. Sollte der S&P500 hier nach unten durchbrechen, dürfte sich schnell neue Abwärtsdynamik entwickeln. Kurse unter dem 50er-EMA deuten in der Regel kurzfristig auf weiter nachgebende Notierungen hin.

Wichtig bleibt in der aktuellen Lage weiterhin das große Bild. Im Wochenchart ist mit dem Abprall am oberen Fibonacci-Fächer sogar mit einem Rücklauf bis zum 50er-EMA im Wochenchart an der Marke von 3.170 Punkten zu rechnen. Ein erstes Signal dazu wäre ein Durchbruch unter den 50er-EMA im Tageschart.