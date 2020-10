Hochklassige Finanzexperten diskutierten auf der Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2020 (FOTO)

Peking (ots) - Auf der Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2020, die vom

21. bis 23. Oktober stattfand, sprachen Beamte und Experten über qualitativ

hochwertige finanzielle Entwicklung.



Die dreitägige Veranstaltung fand in der Finanzstraße in der Innenstadt von

Peking statt und umfasste parallele Foren zu den Themen finanzielle

Zusammenarbeit und Reform, Finanzdienstleistungen und -entwicklung, Öffnung des

Finanzsektors und -marktes sowie Finanztechnologie und -innovation.







Gang, dass die chinesische Geldpolitik als Reaktion auf den neuartigen

Coronavirus-Ausbruch rechtzeitig und effektiv gewesen sei und darauf abziele,

eine qualitativ hochwertige wirtschaftliche Entwicklung besser zu ermöglichen.



Guo Shuqing, Vorsitzender der chinesischen Banken- und

Versicherungsregulierungskommission (CBIRC), sagte, dass China als Teil der

Bemühungen um die Förderung der finanziellen Entwicklung die integrativen

Finanzdienstleistungen weiter verbessern werde. Etwa 99 Prozent der chinesischen

Bevölkerung haben Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen, wobei die

Banknetze 96,6 Prozent der Städte abdecken.



Im nächsten Schritt werde China die Öffnung des Finanzdienstleistungssektors mit

Maßnahmen zur Verbesserung des Finanzmarktsystems und zur Vertiefung der

internationalen wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenarbeit entschlossen

vorantreiben, fügte Guo hinzu.



Yi Huiman, Vorsitzender der chinesischen Wertpapieraufsichtskommission (CSRC),

stellte fest, dass China ein offenes und transparentes Kapitalmarktsystem

einführen, die Finger von Angelegenheiten lassen werde, die nicht der

Regulierung unterliegen, und ein gesundes Marktökosystem fördern werde.



Pan Gongsheng, stellvertretender Leiter der Zentralbank und Leiter der

staatlichen Devisenverwaltung (SAFE), sagte, dass China den Rahmen für die

makroprudentielle Politik weiter verbessern, rechtzeitig Richtlinien für die

makroprudentielle Politik herausgeben und die Gesamtgestaltung und den

Steuerungsmechanismus der chinesischen makroprudentiellen Politik verbessern

werde.



Der Schwerpunkt werde auf der Verbesserung der makroprudentiellen Überwachungs-,

Bewertungs- und Frühwarnsysteme in wichtigen Bereichen wie der

Immobilienfinanzierung, dem Devisenmarkt, dem Anleihemarkt, dem

Schattenbankensystem und den grenzüberschreitenden Kapitalströmen liegen, sagte

Pan.



He Ping, Präsident und Chefredakteur der Xinhua Nachrichtenagentur, sagte, dass

die Verbreitung genauer und maßgeblicher Informationen zur Verringerung der

Marktunsicherheit die soziale Verantwortung der Nachrichtenmedien sei.



Das Forum wurde in 2012 gegründet und gemeinsam von der Volksregierung Beijing,

der Volksbank von China, der Xinhua Nachrichtenagentur, der CBIRC, der CSRC und

SAFE organisiert und gilt als ein Vorreiter der chinesischen Finanzreform und

-entwicklung.



Auf der Sitzung der "Kooperation auf der neuen Seidenstraße in der neuen

Finanzlandschaft" stellte Gong Xixiang, Generalsekretär der Xinhua

Nachrichtenagentur, fest, dass es heute notwendig und an der Zeit sei, sich auf

die Finanzöffnung und den Finanzmarkt zu konzentrieren und über die Kooperation

auf der neuen Seidenstraße unter der neuen Landschaft der Finanzöffnung zu

kommunizieren.



In den vergangenen sieben Jahren, seit die Initiative für neue Seidenstraße

(BRI) vorgeschlagen wurde, habe die Finanzwirtschaft eine immer explizitere

Rolle bei der Erleichterung von BRI-bezogenen Projekten und einer breiteren

Öffnung der chinesischen Finanzindustrie gespielt, das

Finanzdienstleistungssystem weiter verbessert und Geschäftsmöglichkeiten für

relevante Länder und Regionen inmitten einer immer engeren finanziellen

Zusammenarbeit zwischen relevanten Parteien geschaffen, sagte Gong.



In diesem Jahr haben mehr als 300 Gäste aus der ganzen Welt sich an der

Jahreskonferenz teilgenommen, um sich über das Thema - "Finanzielle

Zusammenarbeit und Reform unter globalen Veränderungen" - auszutauschen. Rund

3.500 Personen nahmen offline an der Konferenz teil, stellte Yin Yong,

stellvertretender Bürgermeister von Beijing, bei der Abschlusszeremonie vor.



