Rose Bikes krönt Rekordjahr mit renommierten Awards / Der Bike-Spezialist aus Bocholt überzeugt vielfach als Entrepreneur und digitaler Vorreiter (FOTO)

Bocholt (ots) - Der Fahrradhersteller Rose Bikes hat in diesem Jahr nicht nur

wegen der rekordverdächtigen Verkaufszahlen Grund zum Feiern. Nicht zwei, nicht

drei, gleich sieben Awards, bei denen das Familienunternehmen aus Bocholt bisher

ausgezeichnet wurde oder zu den Finalisten gehörte: Entrepreneur und E-Retailer

des Jahres, Bester Kundenservice, Digital Leader - all diese Titel hat die

Lifestyle-Fahrradmarke abgeräumt und blickt zurück auf ein Jahr voller neuer

Herausforderungen, Erfahrungen und Anerkennung.



Hall of Fame: So viele Bewerbungsverfahren wie im Jahr 2020 hat der

Fahrradhersteller aus Bocholt im Münsterland wohl noch nie durchlaufen - und

dann noch so erfolgreich. Die Auszeichnungen gingen durch alle

Unternehmensbereiche, angefangen mit Shop Awards online und offline über den

Kundenservice, die Initiative "Händler helfen Händlern" und den Retail bis in

die Geschäftsführung. "Wir alle haben eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität - Da

merkt man, dass wir aus dem Handwerk kommen. Dank dieses riesigen Engagements in

allen Teams stehen wir heute hier und kommen unserem Ziel, die bekannteste Bike

Marke zu werden, immer ein Stückchen näher", sagt Thorsten Heckrath-Rose,

Geschäftsführer von Rose Bikes.









Zum inzwischen zehnten Mal zeichnete das Fachmagazin Internet World Business die

besten Online-Shops im deutschsprachigen Raum aus. In der Kategorie "Beste

Kanalverknüpfung On- und Offline" holte Rose Bikes den Gesamtsieg - mit der

höchsten Bewertung, die je von der Jury vergeben wurde. In der Kategorie "Bester

Kundenservice" landete der Fahrradhändler auf dem zweiten Platz.



Shop-Usability Award 2020



Hier ist der Kunde wirklich König - Rose Bikes setzt alles daran, seinen Kunden

im Onlineshop den Kaufprozess so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten

und fährt mit dieser Strategie mehr als erfolgreich: Das Unternehmen verzeichnet

über 80 Prozent Online-Umsatz und seit 2018 mindestens 30 Prozent Wachstum pro

Jahr. Gerade wurde rosebikes.de dafür aus insgesamt 400 Bewerbern mit dem

Shop-Usibility Award auf Platz 1 in der Kategorie "Bester Markenshop"

ausgezeichnet.



Testbild und Statista: Top Servicequalität



Der Omnichannel-Fahrradhändler Rose Bikes setzt alles daran, branchenweit den

besten Kundenservice und die beste Customer Experience zu bieten. Dass dies

nicht nur Lippenbekenntnis, sondern gelebte Praxis ist, bestätigt eine

unabhängige Konsumentenbefragung von Statista im Auftrag von Testbild aus dem

Verlag Axel Springer. Die Verbraucher bewerteten die Kundenorientierung und

fachliche Kompetenz des Traditionsunternehmens mit "sehr hoch". Bei der Seite 2 ► Seite 1 von 2



Internet World Business Shop AwardZum inzwischen zehnten Mal zeichnete das Fachmagazin Internet World Business diebesten Online-Shops im deutschsprachigen Raum aus. In der Kategorie "BesteKanalverknüpfung On- und Offline" holte Rose Bikes den Gesamtsieg - mit derhöchsten Bewertung, die je von der Jury vergeben wurde. In der Kategorie "BesterKundenservice" landete der Fahrradhändler auf dem zweiten Platz.Shop-Usability Award 2020Hier ist der Kunde wirklich König - Rose Bikes setzt alles daran, seinen Kundenim Onlineshop den Kaufprozess so einfach und angenehm wie möglich zu gestaltenund fährt mit dieser Strategie mehr als erfolgreich: Das Unternehmen verzeichnetüber 80 Prozent Online-Umsatz und seit 2018 mindestens 30 Prozent Wachstum proJahr. Gerade wurde rosebikes.de dafür aus insgesamt 400 Bewerbern mit demShop-Usibility Award auf Platz 1 in der Kategorie "Bester Markenshop"ausgezeichnet.Testbild und Statista: Top ServicequalitätDer Omnichannel-Fahrradhändler Rose Bikes setzt alles daran, branchenweit denbesten Kundenservice und die beste Customer Experience zu bieten. Dass diesnicht nur Lippenbekenntnis, sondern gelebte Praxis ist, bestätigt eineunabhängige Konsumentenbefragung von Statista im Auftrag von Testbild aus demVerlag Axel Springer. Die Verbraucher bewerteten die Kundenorientierung undfachliche Kompetenz des Traditionsunternehmens mit "sehr hoch". Bei der