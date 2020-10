ZDK-Präsidium mit überwältigender Mehrheit im Amt bestätigt (FOTO)

Bonn (ots) - Große Vertrauensbeweise für Präsident Jürgen Karpinski sowie

Vizepräsidenten Wilhelm Hülsdonk und Thomas Peckruhn - Vier neue Mitglieder im

Vorstand



Jürgen Karpinski bleibt Präsident des Zentralverbands Deutsches

Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Auch die Vizepräsidenten Wilhelm Hülsdonk und Thomas

Peckruhn wurden mit überwältigender Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt. Neuer

Schatzmeister ist Michael Kraft. Er folgt auf Dr. Harry Brambach, der nicht

erneut kandidierte. Aufgrund der Covid19-Pandemie fand die Mitgliederversammlung

erstmals in der 111-jährigen Verbandsgeschichte virtuell als Online-Stream

statt.





Wieder in den 18-köpfigen ZDK-Vorstand gewählt wurden Johann Gesthuysen, ArneJoswig, Michael Kraft, Frank Mund, Hans Werner Norren, Albert Vetterl, StefanVorbeck, Dirk Weddigen von Knapp, Arnulf Winkelmann und Michael Ziegler. Nunmehrals ordentliches Vorstandsmitglied gewählt wurde Peter Börner, bisherkooptiertes Mitglied.Neu dabei sind Johann Bader, Detlef Peter Grün, Helmut Peter und mit PetraWieseler die erste Frau in diesem Gremium. Sie folgen auf Andreas Tröger, BrunoKemper, Holger Schade und Dr. Harry Brambach, die nicht erneut kandidierten.Präsident Karpinski dankte den Ausscheidenden für die jahrelange Arbeit imVorstand sowie das ehrenamtliche Engagement auf vielen Ebenen derVerbandsorganisation. Von den neu gewählten Vorstandsmitgliedern wünschte ersich vertrauensvolle, engagierte und kreative Mitarbeit. Die Amtszeit desZDK-Vorstands beträgt drei Jahre.Jürgen Karpinski: "In diesen herausfordernden Zeiten ist es ein großerVertrauensbeweis unserer Mitglieder, die Kontinuität an der Verbandsspitzesicherzustellen. Die Auswirkungen der Covid 19-Pandemie, insbesondere jedoch derTransformationsprozess in unserer Branche hin zu alternativenAntriebstechnologien und neuen Formen der individuellen Mobilität werden uns inden kommenden Jahren vieles abverlangen. Mit der ausgewiesenen Expertise im neuzusammengesetzten Vorstand werden wir gute Lösungen zum Nutzen der Betriebe aufden Weg bringen."Wilhelm Hülsdonk: "Ganz oben auf unserer Agenda steht der Aufbau unsererQualitätsmarke AÜK (Akkreditierte Überprüfung im Kraftfahrzeuggewerbe). Zurzeitläuft die Akkreditierung dieses Systems durch die Deutsche Akkreditierungsstelle(DAkkS). Wir sind hier auf einem guten Weg. Stärker noch als bisher müssen wirdie Aus- und Weiterbildung in den Fokus rücken. Auch in schwierigen Zeitensollte jeder Kfz-Unternehmer die Zukunftsfähigkeit des eigenen Betriebs im Blickbehalten und die Fachkräfte von morgen ausbilden."Thomas Peckruhn: "Die Liste der Themen im Fabrikatshandel ist lang - sie reichtvon der Lieferfähigkeit nachgefragter Fahrzeuge über nicht akzeptable CO2-Ziele,den Mängeln bei der Förderung gebrauchter E-Fahrzeuge bis hin zu einer möglichenVerlängerung von Innovationsprämie und Mehrwertsteuer-Senkung und nicht zuletztbis zur Online-Zulassung im Autohaus. Vieles haben wir angeschoben und werdendiese und weitere Themen mit Nachdruck vorantreiben."Zu den Personen des ZDK-Präsidiums:Jürgen Karpinski (70) ist seit 1986 Geschäftsführer von Auto Schmitt mit Audi-,Skoda- und Volkswagen-Betrieben in Frankfurt am Main und Idstein. Im Juni 2014wurde er erstmals zum ZDK-Präsidenten gewählt. Dem ZDK-Vorstand gehört er seit2005 an. Darüber hinaus ist Karpinski seit 2004 Präsident undLandesinnungsmeister des Kfz-Landesverbandes Hessen.Wilhelm Hülsdonk (68), Gesellschafter des Auto-Zentrums Voerde, gehört demZDK-Vorstand seit 1999 an. Im Jahr 2005 wurde er zum Bundesinnungsmeister desKfz-Handwerks und ZDK-Vizepräsidenten gewählt. Seit 2016 ist er Mitglied desGeschäftsführenden ZDH-Präsidiums in Berlin. Als Vizepräsident desKfz-Landesverbands Nordrhein-Westfalen amtiert er seit 2005.Thomas Peckruhn (57), Geschäftsführer der Autohaus Liebe-Gruppe und seit 2005 imZDK-Vorstand, wurde 2017 zum Vorsitzenden der Fachgruppe Fabrikate undZDK-Vizepräsidenten gewählt. Seit 1998 ist er Vorsitzender des VerbandesDeutscher Skoda-Vertragspartner e. V., seit 2016 Präsident undLandesinnungsmeister des Kfz-Landesverbands Sachsen-Anhalt und seit Juli 2020außerdem Präsident des Mitteldeutschen Kfz-Gewerbes.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/4746285OTS: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe