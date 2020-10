ESSEN (dpa-AFX) - Der Erbstreit bei Tengelmann offenbart tiefe Risse in der Milliardärsfamilie Haub. Tengelmann-Chef Christian Haub warf seinem vor zweieinhalb Jahren verschwunden Bruder Karl-Erivan Haub in einem Interview der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Mittwochausgabe) vor, verantwortungslos gehandelt zu haben, als er ohne ausreichende Vorsorge für den Todesfall zu treffen auf eine gefährliche Bergtour ging. "Wenn man schon sein eigenes Leben und das vieler Bergretter aufs Spiel setzt, dann sollte man wenigstens entsprechende Vorsorge dafür treffen", sagte er der Zeitung.

Karl-Erivan Haub, einer der reichsten Deutschen, war am 7. April 2018 allein zu einer Skitour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Die Familie geht davon aus, dass er am Klein Matterhorn bei Zermatt in der Schweiz tödlich verunglückte. In der Unternehmensgruppe Tengelmann hatte daraufhin Haubs jüngerer Bruder Christian die alleinige Geschäftsführung übernommen.