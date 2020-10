Der Technologiesektor behauptet sich in der COVID-Krise

Die US-Wirtschaft erholt sich weiterhin von den schlimmsten Auswirkungen der Pandemie, wobei jedoch der Rhythmus des Wiederaufschwungs nachzulassen scheint. Die jüngsten Wirtschaftsdaten deuten auf eine V-förmige Erholung in den USA und in der Welt hin, die entgegen den Erwartungen im weiteren Quartalsverlauf zu kräftigen Gewinnen führen dürfte. Die Bedingungen für eine fortgesetzte Erholung der Unternehmensgewinne sind gegeben, denn die geringeren Arbeits- und Reisekosten ermöglichen ein weiteres Ansteigen der Gewinnspannen. Dennoch bleiben die Zukunftsperspektiven insgesamt unsicher, nicht zuletzt wegen der Präsidentschaftswahlen in den USA und des fortgesetzten Einflusses der Pandemie.

Zyklische Gebrauchsgüter und Informationstechnologie standen weiterhin an der Spitze, ebenso jedoch Industriewerte. Wachstumspapiere führten den Markt an und erzielten gegenüber Value-Aktien quer durch alle Marktkapitalisierungen eine erhebliche Outperformance. Im September jedoch büssten sie einen Teil ihres Vorsprungs ein, und zwar aufgrund von Besorgnissen über die Bewertung ihres Wachstumspotenzials auf kurze Sicht. Gleichzeitig stabilisierten sich die von der Pandemie am stärksten beeinträchtigten Unternehmen, z.B. in den Branchen Freizeitaktivitäten und Reisen, da hinsichtlich ihrer Tätigkeit nun das Schlimmste vorüber war, obwohl es insgesamt bei einer geringeren Aktivität blieb.

Alles in Allem haben die Investoren diejenigen Unternehmen bevorzugt, die bereits vor COVID-19 florierten und denen die Pandemie noch Rückenwind und bessere Wettbewerbspositionen gebracht hat. Sektoren, deren Aktienkurse und Betriebsgrundlagen von der Krankheit unverhältnismässig stark getroffen wurden, werden zwar wahrscheinlich eine Erholungsrallye erleben, sobald mit dem Vertrieb des Impfstoffs begonnen wird, aber eine Rückkehr zu den operativen Zahlen vor COVID-19 wird wohl noch eine Zeitlang auf sich warten lassen.