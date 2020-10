Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mainz (ots) - Wie hat die Corona-Krise die Gastronomie im Land verändert? DieReporter*innen Susanne Babila, Heiner und Ingo Behring und Jürgen Schmidt habenGastwirt*innen in Mainz, Karlsruhe, Freiburg und Heilbronn über mehrere Monatebegleitet. Das SWR Fernsehen zeigt "Kreativ aus der Krise - wie Gastronomen umsÜberleben kämpfen" am Mittwoch, 4. November, ab 21 Uhr im SWR Fernsehen. Zuvorläuft mit "Gasthof auf Probe - Monja zwischen Freiheit und Familientradition"eine Reportage über eine Rucksacktouristin aus dem Schwarzwald, die nach Jahrendes Unterwegsseins auf den elterlichen Hof zurückkehrt. Nach Ausstrahlung stehendie Filme ein Jahr in der ARD Mediathek und sind über den SWR Doku Channel aufYoutube abrufbar.Mainz: Mit der "Velofee" auf Kneipentour - sind Sitze im Freien die Lösung? Die"Velofee" Daiana Neher fährt mit ihrer Fahrradrikscha Kundschaft in die MainzerWeinbars. Sie ist hauptberuflich OP-Schwester in der Uniklinik und bekommt vielLeid hautnah mit. Rikscha fahren ist für sie der Ausgleich. Sie besucht Lokale,die probieren, mit erweiterter Außenbestuhlung wieder Geld reinzuholen. DieMacher der Weinbar "Onkel Oskar" haben bislang etwa 100.000 Euro verloren.Trotzdem war Sven Weisheit kreativ, hat u. a. Online-Wine-Tastings undOnline-Musik-Events gemacht. Mittlerweile freut er sich über einen vergrößertenAußenbereich. Ob das reicht, um die Ausnahmeausfälle auszugleichen? Werden dieMainzer Kneipen- und Restaurantbesitzer*innen das Jahr wirtschaftlichüberstehen?Doppelbelastung in Karlsruhe: Gastwirte helfen Bedürftigen und ihren BetriebenOb Pizzabäcker, syrisch-libanesisches Restaurant oder Eiscafé: VieleGastwirt*innen haben Menschen, denen es während des Lockdowns noch schlechterging, geholfen. Jetzt müssen sie selbst ums Überleben kämpfen. Dennoch: DiePizzeria-Betreiber Fabio Grosso und Hanna Esak halten an ihrem Engagement fest.Als sie im Frühjahr ihre Restaurants schließen mussten, kochten sie fürObdachlose oder lieferten älteren Menschen und Student*innen kostenlos einfacheGerichte. Da der Betrieb jetzt wieder läuft und sie weniger Zeit haben,unterstützen sie die Karlsruher Initiative "#seimensch", die vor derLiebfrauenkirche Lebensmittel und warme Gerichte an Bedürftige ausgibt. Werdensie beides bewältigen können - die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise undihr Engagement für Menschen in Not?Freiburg: Schicksalsschlag für Sternekoch - erst Corona, dann der Kollaps In derKüche von Sternekoch Sascha Weiss aus der "Wolfshöhle" ist nichts mehr, wie esmal war. Mit großer Energie und vielen Ideen haben er und sein Team derCorona-Krise und dem Lockdown zu trotzen versucht, aber vor wenigen Wochen