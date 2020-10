QIAGEN N.V.: QIAGEN hebt Ausblick für Gesamtjahr 2020

QIAGEN hebt Ausblick für Gesamtjahr 2020

Venlo, Niederlande, 27. Oktober 2020 - QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt die Erhöhung des Ausblicks für das Gesamtjahr 2020 bekannt. QIAGEN erwartet nunmehr, dass der Umsatz zu konstanten Wechselkursen (constant exchange rates, CER) um ungefähr 20% wachsen wird (vorheriger Ausblick von 15-18% Wachstum) und dass der bereinigte Gewinn je Aktie um 45% auf ungefähr 2.07-2.09 CER steigen wird (vorheriger Ausblick von mindestens $2,00 CER pro Aktie), basierend auf derzeit etwa 235 Mio. ausgegebenen Aktien.



Der über den bisherigen Erwartungen liegende Ausblick spiegelt die starke Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2020 und die Erwartungen an ein weiterhin hohes Umsatz- und Profitabilitätsniveau im vierten Quartal 2020 wider. Für das vierte Quartal 2020 erwartet QIAGEN ein Umsatzwachstum von etwa 24-27% CER sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie in Höhe von $0,58-$0,60 CER, basierend auf etwa 237 Mio. ausgegebenen Aktien.

QIAGEN hat beschlossen, die Veröffentlichung der vollständigen Zahlen für das dritte Quartal 2020 auf heute, den 27. Oktober 2020, vorzuziehen.

Für Mittwoch, den 28. Oktober 2020, um 14:00 Uhr Frankfurt / 13:00 Uhr London / 9:00 Uhr New Yorker Zeit ist eine Telefonkonferenz für Investoren geplant. Weitere Informationen zu den Ergebnissen sowie zur Telefonkonferenz sind auf der Webseite www.qiagen.com im Bereich Investor Relations abrufbar.

QIAGEN N.V.

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

The Netherlands

ISIN: NL0012169213

Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)

Kontakt QIAGEN N.V.:

Corporate Communications