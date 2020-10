HENSOLDT AG: Teilweise Ausübung der Greenshoe-Option - Post-Stabilisierungsmitteilung gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 lit. f) Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016

Die Wertpapiere: Emittent: Hensoldt AG Garant (falls vorhanden): Nicht anwendbar Beschreibung: Stammaktien

ISIN DE000HAG0005 Stabilisierungsmanager: Merrill Lynch International Beginn der Stabilisierungsmaßnahmen: 25. September 2020 Ende der Stabilisierungsmaßnahmen 23. Oktober 2020 Anzahl gekaufter Stammaktien im Rahmen der Stabilisierung: 4.773.322 Handelsplatz der Stabilisierung: Frankfurter Wertpapierbörse, XETRA

Seite 2 ► Seite 1 von 3

27. Oktober 2020Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in den bzw. in die Vereinigten Staaten oder einen anderen Rechtsraum, in dem eine solche Verbreitung rechtswidrig wäre, bestimmt.Im Anschluss an die Mitteilung vor Beginn der Stabilisierungsperiode vom 24 September 2020 gibt Merrill Lynch International (Kontaktperson: Anna Repetto; Telefon: +44 20 7996 7244) hiermit bekannt, dass der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager die eingeräumte Greenshoe-Option im Umfang von 226.678 Stammaktien teilweise ausgeübt hat und der Stabilisierungszeitraum am 23. Oktober 2020 endete. Der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager hat während des Stabilisierungszeitraums an folgenden Tagen Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt: