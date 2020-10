War der ganze Auftrieb der vergangenen Wochen und Monate also umsonst? Zunächst hatte man sich nach den harten Einschnitten zu Jahresbeginn noch so gut erholen können und fast an alte Werte auf dem Finanzmarkt anschließen können. Doch die wieder schlimmer gewordene Coronasituation macht es dem Automobilmarkt wieder schwerer, sodass eine extrem harte Zeit bevorsteht.

Wie kann es also weitergehen für Daimler und gerade auch für den Anleger? Ist diese Aktie noch eine Investition wert? Wer gesehen hat, wie sich Daimler nach dem Einbruch im Frühjahr entwickelt hat, dürfte da keine Zweifel dran haben. Auch der derzeitige Verlust von 1,64 Prozent und somit 0,79 Euro dürfte auf diese Meinung keinen Einfluss haben. Die Aktie steht dementsprechend immer noch bei 47,18 Euro!

Fazit: Kann Daimler bald die Aufholjagd starten? Und ist diese Lage eine gute Situation, um als Aktionär einzusteigen? Unsere Analyse können Sie hier einsehen.