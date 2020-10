Von Rhizomatiks und Evixar entwickeltes „Home Sync Light" bietet synchronisierte Lichtshow für das Live-Streaming zu Hause

TOKIO, 27. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Rhizomatiks Co., Ltd. und Evixar Inc., beide mit Sitz in Tokio, haben gemeinsam ein Gerät namens „Home Sync Light" entwickelt, mit dem man beim Live-Streaming zu Hause eine Lichtshow mit der Live-Performance synchronisieren kann. Die beiden Firmen führten das Gerät am Montag, dem 21. September 2020 (einem japanischen Feiertag) während einer Sondervorstellung beim P.O.P („Perfume Online Present") Festival vor.

Logo1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100832/202010165833/_prw_PI1fl_Sy0w64fj.jpg