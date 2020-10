Eine Annäherung an die runde Marke von 12.000 im DAX ist heute erfolgt. Damit geht der Abwärtstrend weiter und bremste nur kurzzeitig ab. Welche Werte brachten hierbei Meldungen am Markt, die es näher zu erörtern gilt?

Der rote Wochenstart ist im DAX keine Eintagsfliege gewesen. Vielmehr war es wohl der Freitag, an dem eine Gegenbewegung auf die Verluste der Vorwoche erfolgten. Heute fiel der Markt im Trend weiter und nähert sich nun der runden 12.000er-Marke. Was waren die Themen am Aktienmarkt?