ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag weiter nachgegeben. Vor allem Befürchtungen, dass wegen der Bekämpfung der Corona-Pandemie die Wirtschaft und das öffentliche Leben wieder heruntergefahren werden könnte, lasteten auf den Kursen.

Sollte es dazu kommen, würde dies die Wirtschaft stark schädigen, sagte ein skeptischer Händler. Auch ein Ausverkauf an den Finanzmärkten könne nicht mehr ausgeschlossen werden. "So oder so wird sich Stimmung wohl erst grundlegend ändern, wenn ein Impf- oder Wirkstoff gegen das Virus auf den Markt kommt", fügte er an. Wegen der Covid-Ängste hätten viele Marktteilnehmer Gewinne mitgenommen und sich an die Seitenlinie zurückgezogen. Auch die US-Wahlen wirkten sich dämpfend auf das Marktgeschehen aus.