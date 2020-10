---------------------------------------------------------------------------

fashionette AG legt Angebotspreis für ihren Börsengang auf EUR 31,00 je Aktie fest



* Gesamtvolumen des Börsengangs einschließlich Mehrzuteilungsoption und Aufstockungsoption zum Angebotspreis deutlich überzeichnet

* Marktkapitalisierung basierend auf dem Angebotspreis von EUR 192 Millionen



* Erwarteter Streubesitz von 58 %, falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird



* Erster Handelstag voraussichtlich am 29. Oktober 2020 an der Frankfurter Wertpapierbörse



Düsseldorf, 27. Oktober 2020. Die fashionette AG ("fashionette" oder "Gesellschaft")

(ISIN DE000A2QEFA1 / WKN A2QEFA / Börsenkürzel FSNT) und die verkaufende Aktionärin Genui Fund GmbH & Co. KG ("GENUI") haben den Angebotspreis für den Börsengang der Gesellschaft ("Börsengang") in Abstimmung mit der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner auf EUR 31,00 pro Aktie festgelegt.



Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 3.605.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) bei Investoren platziert. Die Platzierung umfasst 1.200.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung, 1.500.000 bestehende Aktien aus dem Bestand von GENUI im Rahmen eines Base-Deals, 500.000 bestehende Aktien aus dem Bestand von GENUI aus der Ausübung der Aufstockungsoption und 405.000 bestehende Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption.



Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das Gesamtvolumen des Börsengangs auf rund EUR 112 Millionen. Die Gesellschaft erwartet, dass sich der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung auf EUR 37 Millionen belaufen wird. fashionette beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang in erster Linie dazu zu verwenden, das Wachstum des bestehenden Geschäfts durch Marketing- und Kundenakquisitions-Initiativen zu beschleunigen, selektive Akquisitionen zu tätigen, um die geografische Expansion und den Ausbau des Produktsortiments voranzutreiben und zielgerichtet in die IT-Plattform zu investieren.