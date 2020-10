Von Rhizomatiks und Evixar entwickeltes "Home Sync Light" bietet synchronisierte Lichtshow für das Live-Streaming zu Hause

Tokio (ots/PRNewswire) - Rhizomatiks Co., Ltd. und Evixar Inc., beide mit Sitz

in Tokio, haben gemeinsam ein Gerät namens "Home Sync Light" entwickelt, mit dem

man beim Live-Streaming zu Hause eine Lichtshow mit der Live-Performance

synchronisieren kann. Die beiden Firmen führten das Gerät am Montag, dem 21.

September 2020 (einem japanischen Feiertag) während einer Sondervorstellung beim

P.O.P ("Perfume Online Present") Festival vor.



Logo1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100832/202010165833/_prw_PI1f

l_Sy0w64fj.jpg







l_6UD7ckXR.jpg



Fotos: https://kyodonewsprwire.jp/release/202010165833?p=images



- Home Sync Light



Das Home Sync Light-Gerät erhöht mit seiner Lichtshow das

Live-Streaming-Erlebnis zu Hause. Es kann sehr präzise auf die gestreamten

Sounds reagieren. Das LED-Licht synchronisiert sich mit Live-Video-Produktionen,

Beleuchtung, Laser, usw. und füllt den ganzen Raum aus, wodurch das Seherlebnis

bei Live-Streaming-Events immersiver wird.



Bisher wurden drahtlose, tragbare LED-Geräte üblicherweise bei

Live-Unterhaltungsproduktionen eingesetzt. Da derzeit durch die

COVID-19-Pandemie Live-Veranstaltungen mit großem Publikum einschränkt wurden,

werden Live-Aufführungen vermehrt von zu Hause per Streaming angesehen. Die

Synchronisierung von LED-Geräten für den Heimgebrauch mit der Live-Aufführung

ist jedoch nicht benutzerfreundlich oder die Anzeige wird dadurch eingeschränkt.

Oft ist es notwendig, das Gerät zu konfigurieren, ein App auf dem Smartphone zu

installieren oder eine bestimme Website zum Streaming zu nutzen.



Home Sync Light setzt die von Evixar entwickelte akustische

Kommunikationstechnologie "Another Track (R)" ein, um das Gerät allein durch

Schall zu synchronisieren. Daher müssen Nutzer nur ihr Gerät einschalten und es

dort platzieren, wo sie den Streaming-Sound für die LED-Lichter hören können,

und das Gerät fängt automatisch an synchron mit der Musik zu blinken. Die

Synchronisation beginnt innerhalb einer Sekunde, selbst wenn der Benutzer

anfängt, sich das Streaming anzusehen, wenn es schon zur Hälfte vorbei ist.

Dabei funktioniert die Streaming-Plattform völlig unabhängig von dedizierten

Smartphone-Apps oder speziellen Webseiten. Akustische Kommunikation ermöglicht

es den Nutzern, beim Live-Streaming genau die gleiche Lichtshow wie am

Veranstaltungsort zu genießen, auch wenn die Live-Performance nach der Pandemie

wieder gleichzeitig mit dem Online-Streaming stattfindet. Das vermittelt dem

Zuschauer das Gefühl, eine Einheit mit der Performance zu bilden. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Logo2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100832/202010165833/_prw_PI2fl_6UD7ckXR.jpgFotos: https://kyodonewsprwire.jp/release/202010165833?p=images- Home Sync LightDas Home Sync Light-Gerät erhöht mit seiner Lichtshow dasLive-Streaming-Erlebnis zu Hause. Es kann sehr präzise auf die gestreamtenSounds reagieren. Das LED-Licht synchronisiert sich mit Live-Video-Produktionen,Beleuchtung, Laser, usw. und füllt den ganzen Raum aus, wodurch das Seherlebnisbei Live-Streaming-Events immersiver wird.Bisher wurden drahtlose, tragbare LED-Geräte üblicherweise beiLive-Unterhaltungsproduktionen eingesetzt. Da derzeit durch dieCOVID-19-Pandemie Live-Veranstaltungen mit großem Publikum einschränkt wurden,werden Live-Aufführungen vermehrt von zu Hause per Streaming angesehen. DieSynchronisierung von LED-Geräten für den Heimgebrauch mit der Live-Aufführungist jedoch nicht benutzerfreundlich oder die Anzeige wird dadurch eingeschränkt.Oft ist es notwendig, das Gerät zu konfigurieren, ein App auf dem Smartphone zuinstallieren oder eine bestimme Website zum Streaming zu nutzen.Home Sync Light setzt die von Evixar entwickelte akustischeKommunikationstechnologie "Another Track (R)" ein, um das Gerät allein durchSchall zu synchronisieren. Daher müssen Nutzer nur ihr Gerät einschalten und esdort platzieren, wo sie den Streaming-Sound für die LED-Lichter hören können,und das Gerät fängt automatisch an synchron mit der Musik zu blinken. DieSynchronisation beginnt innerhalb einer Sekunde, selbst wenn der Benutzeranfängt, sich das Streaming anzusehen, wenn es schon zur Hälfte vorbei ist.Dabei funktioniert die Streaming-Plattform völlig unabhängig von dediziertenSmartphone-Apps oder speziellen Webseiten. Akustische Kommunikation ermöglichtes den Nutzern, beim Live-Streaming genau die gleiche Lichtshow wie amVeranstaltungsort zu genießen, auch wenn die Live-Performance nach der Pandemiewieder gleichzeitig mit dem Online-Streaming stattfindet. Das vermittelt demZuschauer das Gefühl, eine Einheit mit der Performance zu bilden.