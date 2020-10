ERYTECH ernennt Stewart Craig zum Chief Technical Officer

LYON, Frankreich und CAMBRIDGE, Massachusetts, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Nasdaq und Euronext: ERYP), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das innovative Therapien entwickelt, bei denen Arzneimittelwirkstoffe in roten Blutkörperchen eingekapselt werden, gibt die Ernennung von Dr. Stewart Craig zum Chief Technical Officer (CTO) und Mitglied des Führungsteams bekannt. Dr. Craig verfügt über 35 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Entwicklung, Herstellung, technische Abläufe, Qualitätssysteme und regulatorische Angelegenheiten für komplexe Biologika und Zell- und Gentherapien.



„Wir freuen uns sehr, Stewart offiziell in seiner neuen Funktion als CTO im ERYTECH-Team begrüßen zu dürfen, nachdem er im vergangenen Jahr bereits in beratender Funktion für das Unternehmen tätig war. Es ist großartig, mit ihm eine so erfahrene Führungskraft zu gewinnen, die unsere Technologie in dieser spannenden Phase der Unternehmensentwicklung vorantreibt“, so Gil Beyen, CEO von ERYTECH. „Für unseren führenden Produktkandidaten Eryaspase stehen zwei potenziell zulassungsrelevante klinischen Studien kurz vor dem Abschluss. In dieser Situation werden Stewarts umfangreiches Wissen und seine praktische Erfahrung in der kommerziellen Weiterentwicklung der Fertigungs- und Lieferkettenabläufe für komplexe Therapeutika ein unschätzbarer Gewinn sein und uns helfen, die Voraussetzungen für eine globale Geschäftstätigkeit herzustellen“

In den letzten 25 Jahren hat Dr. Craig in zahlreichen Führungspositionen die CMC- und GMP-Fertigungsinfrastrukturen von verschiedenen innovativen Zell- und Gentherapieunternehmen entwickelt, implementiert und geleitet – u. A. als Chief Manufacturing Officer bei Orchard Therapeutics, SVP Technical Operations bei Sangamo, EVP Manufacturing & Regulatory bei Stemcells Inc., Chief Technology Officer bei PCT Cell Therapy Services und Chief Operating Officer bei Xcyte Therapies. Stewart verfügt zudem über umfangreiche Erfahrung im erfolgreichen Management regulatorischer Fragen für die Zulassung von Zell- und Gentherapien in den USA, Kanada und Europa.