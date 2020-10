Finanzieren oder leasen - Womit fährt man besser?

Ratgeber zum Thema finanzieren oder leasen von Autos

Wer sein Auto nicht bar kaufen möchte oder kann, der beschäftigt sich mit dem Thema Finanzierung oder Leasing. Hierbei sind allerdings die Vorteile und die Nachteile gegeneinander abzuwägen.

Die meisten Vorteile bekommt meist derjenige, der sein Auto auf einen Schlag in bar zahlt. Hier sind je nach eigenem Verhandlungsgeschick noch Winterreifen oder weitere Sonderausstattung drin. Barzahler zahlen keine Zinsen, keine Raten und haben eine sehr große Chance auf einen TOP-Rabatt. Doch es kann sich nicht jeder einen Neuwagen per Barzahlung leisten.

Somit kommen Finanzierung und Leasing ins Spiel. Wer hier die Konditionen vergleicht, kann ebenfalls richtig Geld sparen. Das Autoleasing entspricht den Kosten für eine Fahrzeug-Miete, welche für einen bestimmten Zeitraum zu zahlen ist. Nach Ablauf des Vertrags muss der Wagen einfach an den Händler zurückgegeben werden.

Doch welche Art der Anschaffung ist neben dem Barkauf am günstigsten – Leasing oder Finanzierung?

Welche Vorteile hat Leasing?

Leasing lohnt sich für Gewerbekunden, denn sie können die monatliche Leasingrate als Betriebsausgaben steuerlich absetzen. Ein Leasingwagen ist für viele Unternehmer fast schon ein Muss. Das haben auch die Automobilhersteller erkannt und bieten gerade Gewerbetreibenden immer wieder besondere Rabattaktionen an. Für die Autohersteller ist das Leasing ein einfaches Instrument, bestimmte Kontingente von Neuwagen auf dem Markt zu verteilen. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass bestimmte Modelle nicht mehr so gut laufen oder ein baldiger Modellwechsel bevorsteht, bei dem die Autohersteller keinen Einbruch der Zulassungszahlen sehen möchten. Davon profitiert dann der Gewerbetreibende und bekommt das aktuelle „alte“ Fahrzeugmodell entsprechend günstig angeboten.

Aber nicht nur Geschäftskunden sind können beim Leasing profitieren. Der Trend zum Privatleasing hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Das liegt zum einen natürlich an den sehr guten Leasing-Angeboten. Zum anderen liegt es daran, dass die Leasinggesellschaften fast nur noch auf Kilometerleasing setzen. Das heiklere Restwertleasing ist aufgrund der Nachteile ins Hintertreffen geraten. Beim Restwertleasingvertrag trägt der Leasingnehmer das Risiko des Restwertes des Fahrzeuges am Ende der Leasingzeit. Dieses Risiko will zurecht kein Privatkunde mehr eingehen.