Innocan Pharmas Relief & Go-CBD-Spray besteht Sicherheitsbewertungen und erhält Zulassung für die Vermarktung in der Europäischen Union

Herzliya (Israel) und Calgary (Alberta, Kanada) - (27. Oktober 2020) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich, heute bekannt geben zu können, dass sein R&G Relief & Go-CBD-Spray die eingehende Sicherheitsbewertung im Einklang mit den Anforderungen von Verordnung Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments sowie des Council on Cosmetic Products erfolgreich durchlaufen und eine Cosmetic Product Safety Report-(„CPSR“)-Zulassung für die Vermarktung des Produkts in der Europäischen Union erhalten hat.

Innocan Israel, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, vereint in seiner zum Patent angemeldeten einzigartigen Rezeptur für das Relief & Go-CBD-Spray die bekannten Vorteile von Wirkstoffen wie Menthol und Kampfer mit CBD und Magnesium (mehr als 40 % der Rezeptur), um den Körper bei der Entspannung und Erholung zu unterstützen, insbesondere bei Athleten.

Herr Nir Avram, CTO von Innocan Israel, hat mehr als 30 Jahre Erfahrung als führender Berater im Bereich Pharmazeutika und Kosmetika. Herr Avram leistet Beratungsleistungen in verschiedenen Fachgebieten, darunter pharmazeutische und kosmetische Innovationen, Formulierung von Generika und die Synthese neuartiger Wirkstoffe, für Start-up-Unternehmen und bereits etablierte Konzerne.

Nir Avram ist Vice President of Research & Development bei Emilia Cosmetics Israel und Emilia Resources in den USA. Davor war er VP of R&D bei Careline, einem führenden Hersteller von Kosmetika und Körperpflegemitteln, sowie ein Mitglied des pharmazeutischen Innovationsteams bei Perrigo.

„Wir freuen uns ungemein über den Erhalt einer weiteren Bestätigung unseres Produkts sowie die Erfüllung der EU-Anforderungen für die Vermarktung unseres Relief & Go-CBD-Sprays“, sagt Iris Bincovich, Gründungsmitglied und CEO von Innocan. „Dies ist eine riesige Leistung für unser Team und ein spannender Meilenstein für unsere Zukunft.“

Über Innocan

Innocan Israel ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung einer Reihe von Arzneimittelverabreichungssystemen spezialisiert hat, die Cannabidiol (CBD) enthalten. Innocan Israel und der Forschungsarm Ramot der Universität Tel Aviv arbeiten gemeinsam an einer neuen, revolutionären Technologie auf Basis von Exosomen, die unter Einsatz von CBD sowohl auf Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) als auch auf die vom Coronavirus ausgelöste Covid-19-Erkrankung abzielt. Mit CBD beladene Exosomen bergen das Potenzial, zur Genesung von infizierten Lungenzellen beizutragen. Dieses Produkt, das über Inhalation verabreicht werden soll, wird in Zusammenhang mit einer Vielzahl von infektiösen Lungenerkrankungen getestet.