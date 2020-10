JPMORGAN belässt ENEL auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Enel von 7,60 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Bewertungsmodell für den Energiekonzern vor dem anstehenden Kapitalmarkttag am 24. November wegen der Ergebnistrends seit Jahresbeginn aktualisiert, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die schwächeren lateinamerikanischen Währungen seien nun berücksichtigt. Er rechnet zudem damit, dass die Ziele für den ordentlichen Nettogewinn 2021 und 2022 gesenkt werden. Das höhere Kursziel resultiert daraus, dass er sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschob und es sich nun bis Ende 2021 erstreckt./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 18:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2020 / 18:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Enel Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de