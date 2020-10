Clements Worldwide erhält zum 14. Mal in Folge den IIABA Best Practices Agency Award

WASHINGTON, 28. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Clements Worldwide ist nach wie vor Teil einer Elitegruppe unabhängiger Versicherungsagenturen in den Vereinigten Staaten, die an der Best Practices Study Group der Independent Insurance Agents and Brokers of America (IIABA oder Big „I") teilnehmen. Die jährliche Umfrage und Studie bei führenden unabhängigen Versicherungsagenturen dokumentiert die Geschäftspraktiken der „besten" Agenturen und fordert andere auf, ähnliche Praktiken zu übernehmen.

„Wir fühlen uns geehrt, zum 14. Mal in Folge als Best-Practices-Agentur anerkannt zu werden. Dies unterstreicht den „Customer First"-Ansatz unserer Mitarbeiter, da wir bestrebt sind, unseren Kunden zu ermöglichen, überall auf der Welt zu arbeiten", erklärt Tarun Chopra, Präsident und CEO von Clements Worldwide. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Verkaufsgeschwindigkeit und die Leistung der neuen Geschäftsgeneration im obersten Quartil unserer Einnahmekategorie liegen."