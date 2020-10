× Artikel versenden

Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu Richterwahl in den USA

Die "Augsburger Allgemeine" zu Richterwahl in den USA: "Das Oberste Gericht ist nun so nach rechts gerückt, dass es für Minderheiten, Umweltschutz oder Arbeitnehmer in jedem Fall schwerer wird. Und weil Amerika so zerstritten ist, wächst die …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.