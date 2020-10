Bei dieser brandheißen Gold-Aktie könnte es nach dieser News von letzter Nacht jetzt zu heftigen Kursgewinnen kommen? Das Ass hat wieder zugeschlagen. Es gibt vermutlich keinen besseren Zeitpunkt für eine Investition als

Das Gold-Ass startet mit Extra-Dividende, Mega-Gold-Vorkommen in Peru und arbeitet an der nächsten Akquisition vor Jahresende

Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für eine Investition als JETZT!

Diese 5 Minuten MÜSSEN Sie sich jetzt nehmen, wenn Sie wissen wollen, was das Ass im Ärmel dieser GOLD-Gewinner-Aktie ist.

ich möchte Ihnen reinen Wein einschenken. Von den Goldprojekten, den neuen aufsteigenden Sternen am Goldhimmel von Peru sowie Ecuador und der brandneuen auf dem kanadischen Kurszettel notierten Oro X Mining (WKN: A2QFAU) , haben Sie vermutlich noch nie etwas gehört.

Heute möchte ich Ihnen helfen, diese außergewöhnliche Chance zu bewerten, die diese Aktie bietet, nicht nur wegen ihrer 20-Mal höheren Goldgehalte als „normal“ und weil der legendäre Paul Matysek, ein Insider, ein richtiges Ass im Rohstoffsektor ist.

Anleger die jetzt mit den aktuellen NEWS zu günstigen Kursen kaufen und noch einsteigen, BEVOR der längst absehbare Newsflow beginnt, werden hier glücklich.

Oro X Mining

(ehem. Western Pacific Resources)

WKN: A2QFAU | ISIN: CA68702W1077

Heute früh hat das Management den Startschuss für die Ecuador Exploration im Vorfeld der geplanten Spin-Out Transaktion gegeben.

Bisher war im Markt darüber noch zu wenig bekannt, um die Aussichten für weitere Goldvorkommen innerhalb des immerhin schon fast 400.000 Goldunzen Projekts zu bewerten.

Diese enthält starke Infos zum Projekt. Womit es jetzt sicher ist, dass Aktionäre von Oro X Mining eine besonders werthaltige Sonder-Dividende durch den „Spin-Out“ erhalten.

Hier die wichtigsten Parameter:

Das Julian-Projekt von Oro X grenzt an das El-Mozo-Projekt, das zuvor von der Newmont Corporation, Odin Mining und IAMGOLD untersucht wurde.

Epithermale Merkmale mit hoher Sulfidierung, die bei El Mozo gefunden wurden, sind auch bei Julian anzutreffen.



Das epithermale Goldsystem wurde erstmals 1992 auf dem angrenzenden Projekt El Mozo vom weltgrößten Goldkonzern Newmont Mining entdeckt. Nachfolgende Explorationsarbeiten von Newmont, IAMGOLD und anderen Unternehmen ergaben eine historische abgeleitete Ressource mit einem Durchschnittsgehalt von 2,3 Gramm pro Tonne Goldanteil.

Innerhalb dieser Ressource wurde auch eine hochgradige Zone mit einem Durchschnittsgehalt von 8 Gramm pro Tonne Gold entdeckt, das zu 75% aus leicht abbaubarem Oxiderz besteht.

Viele dieser epithermalen Merkmale von El Mozo Projekt, sind ebenfalls bei Julian von Oro X Mining vorhanden.

Nach dem erfolgreichen Erhalt der Ergebnisse der Brandproben und der Atomabsorption aus Feldproben wird jetzt ein detailliertes geochemisches Bodenprobenentnahmeprogramm für aussichtsreiche Zonen erstellt, um prioritäre Bohrziele zu identifizieren.

Das Ziel des Explorationsprogramms 2020 ist es, aussichtsreiche Ziele für eine erste Bohrkampagne im Jahr 2021 zu generieren.

Die Pipeline ist bis zum 2. Halbjahr 2021 prall mit kurstreibenden Nachrichten: Jede einzelne Meldung kann hier satte Gewinne weit über +100% Kursanstieg über Nacht bedeuten!

Ein neues 3D IP Programm soll weitere Goldadern und Bohrziele identifizieren.

Bis zum Ende Q4 2020 könnte eine weitere signifikante Projektübernahme kommen.

Im 1. Quartal 2021 profitieren Anleger vom Ecuador „Spin Out“ als Sonderdividende.

Im 2. Quartal 2021 startet das Bohrprogramm.

Als Experte mit über 20 Jahren Erfahrung habe ich selten ein so leicht in Produktion zu führenden Projekten gesehen.

Wenn Sie davon bis Jahresende und über das gesamte Jahr 2021 hindurch massiv profitieren wollen, dann müssen Sie sich den Wert als potenzielle Investment-Idee aufschreiben.

Das Ass im Ärmel ist das Management – das selber 20% der Aktien besitzt

Was Sie heute mitnehmen sollten, ist das Management, das für Sie als Aktionäre die Arme hochkrempelt. Der CEO, Luis Zapata, machte in Kanada Karriere und ist tief in seiner Heimat Peru verwurzelt.

Das ganze Team hilft, alle nötigen Türen zu öffnen:

Das perfekte Managementteam „Dream Team“, das bei dieser neuen Gold-Aktie mit drei fantastischen Projekten in Peru und Ecuador startet, weiß wie es Aktionärswerte mit harter ehrlicher Arbeit schafft.

Beweisen müssen sie dem Markt also nichts mehr und Aktionäre sind bei ihnen in den besten Händen.

Dabei ist ein richtiges „Ass“ der Rohstoffszene

Einer der erfolgreichsten Unternehmer der Welt-Rohstoffszene, ist der Spitzen-Geologe Paul Matysek, mit 40-jähriger Projekterfahrung, der als „Magier der Rohstoffszene“ gilt und der von Milliardären wie dem Bill Clinton Freund Frank Giustra oder dem Freund von Steve Jobs, Robert Friedland als Geschäftspartner gleichermaßen respektiert wie „hofiert“ wird und die Werte dieser Familie mittlerweile mit einem X gebrandmarkt werden.

Nur damit auch alle Insider und Freunde wissen, was für eine Kraft dahintersteckt.

Jetzt wissen Sie, warum Sie mit Aktien, die das große X im Namen tragen, Riesen-Gewinne machen können…

Lithium X -->2.000% Gewinn in 12 Monaten.

Gold X +306% in den letzten 6 Monaten.



So wird aus Oro X Mining der Nachfolger von Gold X Mining…

Paul Matysek ist zurzeit amtierender CEO von Gold X Mining, mit fast 200 Mio. CA$ Marktkapitalisierung 6-Mal größer, die aus eigener Kraft >7 Mio. Goldunzen erreichte.

Als leitende Berater wird er bei Oro X Mining vielleicht vergleichbare Ziele haben?

Warum Peru?

Peru ist weltweit die Nummer 2 unter den Kupferproduzenten und weltweit sechstgrößter Goldproduzent und plant, in den nächsten Jahren dank liberaler Gesetze und niedriger Steuern einen Spitzenplatz zu erreichen. Vor allem aber wegen seines großen Potenzials für hohe Goldgehalte, die weltweit ihresgleichen suchen.

Hohe Goldgehalte begeistern hier Gold-Anleger

Augenmerk von Oro X sind zwei Projekte, die zusammenhängen auf den benachbarten Grundstücken Coriorcco, im Norden, dem bisherigen Kerngebiet – mit der Erhebung namens „Dome“ auf dem sich 17 bekannte Adern von der Oberfläche an befinden, die leicht abbaubar sein dürften und Las Antas im Süden, das vor allem unter der Oberfläche noch erhebliches Explorationspotenzial birgt. Hier dürfte das angesetzte Explorationsprogramm sehr spannende Resultate liefern.

Hier wurde schon wahrhaftig Gold gefördert nicht nur exploriert…

Mit dem Coriorcco-Projekt in Peru, das schon eine historische Produktion (2010-11) von zwei Adern vorweisen kann, bei dem 5.719 Tonnen Erz mit einem Goldgehalt von 7,5 Gramm pro Tonne.

Die Geologen von Oro X sind sich sicher, dass das System intakt ist und sich weit unter die Oberfläche erstreckt. Es besteht die Hoffnung, dass die Oberflächenadern ein größeres epithermales System darstellen – mit einer hochgradigen Lagerstätte darunter.

Das Management sieht die wesentlichen Chancen von der Explorationsseite und hat sich daher intern das ambitionierte, aber realistische Ziel von 1–2 Millionen Unzen sehr hochgradigen Goldes gesteckt, die als Ressource erreichbar sind und die historischen Durchschnittsgehalte von 7–10 Gramm Gold pro Tonne aufweisen sollten.

In Zeiten, in denen Minenkonzerne sich damit abmühen, dem Erz 0,5–1 Gramm Goldgehalt pro Tonne abzutrotzen, sind diese bis zu 20-mal höheren Goldgehalte exakt das, worauf Mineninvestoren bei ihren Investments achten sollten und wofür Sie am Ende extrem hohe Übernahmeprämien erwarten dürfen.

Deshalb sind die besten Spürnasen der Welt um die Projekte von ORO X versammelt

Dass sich Matysek so früh schon an dieser Story beteiligt, spricht für Oro-X-Mining, mit seinen Kernprojekten in Peru: Coriorcco und Las Antas sowie den weiteren Engagements in Ecuador, ein enormes Potenzial zuspricht, neben den bereits bekannten, weitere beträchtliche Gold-Vorkommen zu entdecken.

Es fällt auf: Bei der Marktkapitalisierung ist Oro X heute immer noch 6-Mal kleiner als Gold X. Ich bin sicher, dass sich das noch angleichen wird. Ein Indiz dafür, ist der bisher geförderte Goldgehalt, mit 7,5 Gramm pro Tonne, der ist beim Kernprojekt von Oro X nämlich 9-Mal höher als bei Gold X.

Die nächsten Schritte stehen fest:

Es werden bald 5.000 bis 10.000 Meter gebohrt, um das Potenzial zu heben.



Der Bonus für Aktionäre sind die Ecuador-Projekte.

Ein besonders spannender Bonus für alle Anleger, die heute kaufen, ist die Möglichkeit, zwei Aktien zum Preis von einer zu erwerben.

Das zurzeit im Unternehmensbesitz befindliche Ecuador-Projekt, das den Namen Julian trägt, weist, gemäß einer unbestätigten Ressourcenschätzung, schon 388.000 Unzen Gold auf und wird, nachdem eine neue Gesellschaft gegründet worden ist, mit ziemlicher Sicherheit demnächst als „Sonderdividende“ an die Aktionäre ausgegliedert werden.

Die Ausgliederung und Formierung einer neuen Gesellschaft wird voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres bekannt gegeben werden.

Das bedeutet für Sie ein Zusatzpotenzial. Wenn Sie Oro X Mining-Aktien halten, bekommen Sie die Aktien zusätzlich.

Oro X Mining ist deshalb:

Eine Aktie, die für Sie vom chancenreichen Gewinnpotenzial aus betrachtet, sicher am oberen Ende der Skala, mit weit über +1.000% Gewinn steht.

Deren Projekte längst bewiesen haben, dass sich der hochgradige Goldabbau mit rund 10x so hohen Goldgehalten wie üblich, wirtschaftlich massiv lohnt.

Dessen Management ständig auf der Suche nach weiteren Übernahme-Deals ist und sich mit ihren Kontakten die besten Vorkommen des Landes sichern könnte.

In Kürze eine Sonder-Dividende an ALLE Aktionäre geplant ist, in Form einer „Spin-Out“ Transaktion des Projekts aus Ecuador, mit der Sie wohl mit erheblichen Gewinnen rechnen dürfen.

Von der Marktkapitalisierung her, noch an der untersten Grenze steht, mit nur 35 Mio. CA$, bei einer sehr kompakten Aktienstruktur.

Und es ist ein Vertrauensbeweis, dass das Management selbst investiert ist:

Management und Insider halten 20% der Aktien.

Wann sahnen Sie genauso ab wie alle Aktionäre, die sich mit dem Magier ins Boot setzten?

Jüngst Mit Lithium X >2.000% und mit Nano One >1.000% Gewinn erzielte.

Wer in seine Gewinnerstraße investierte, partizipierte von >3 Milliarden „Shareholder-Value“:

Bekannte „Matysek-Aktien“ waren: Energy Metals, Lithium X Energy, Energy One und Potash One. Das Projekt von Potash One konnte während des letzten Rohstoffbooms im Jahr 2010 erfolgreich für über 400 Mio. US-Dollar an das im DAX-Index notierte Unternehmen Kali & Salz verkauft werden.

Herzliche Grüße

Ihre

Tenbagger-Redaktion

Schauen Sie sich am besten gleich auch die neueste Investorenpräsentation an:

MIT DIESEM LINK ERHALTEN SIE DIE IR-PRÄSENTATION IN EINER PDF-DATEI

Interessenkonflikt

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge („Veröffentlichungen“), dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handlungsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Bullrich Media Ltd („Herausgeber“) bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen („Verfasser“) wieder.

Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen: „Finanzinstrumente“) ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden.

Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß § 34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Oro X Mining wurden Verfasser, Herausgeber und Vermittler entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Herausgeber, Verfasser und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien und Warrants. Vermittler könnten höhere Kurse nutzen, um selbige zu verkaufen, hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Bitte den Haftungsausschluss & Interessenkonflikte beachten.

