FreshToHome sichert sich 121 Mio. USD – die bislang größte Serie-C-Finanzierung in Indien

- Kapital zur Unterstützung des schnell voranschreitenden Ausbaus der Marke in Indien und im Nahen Osten – Ziel ist ein Umsatz von 200 Mio. USD im Jahr 2021 und die Aufrechterhaltung der aktuellen EBITDA-Marge in den wichtigsten Städten durch eine fundiertere Integration der Lieferkette auf der Plattform

BENGALURU, Indien und SINGAPUR, 28. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- FreshToHome , die weltweit größte vollständig integrierte Online-Marke für den Onlinehandel mit frischem Fisch und Fleisch, hat sich 121 Mio. USD an Serie-C-Finanzmitteln gesichert, die von der Investment Corporation of Dubai (ICD) – dem Hauptinvestitionszweig der Regierung von Dubai, Investcorp - einem weltweit führenden Manager alternativer Investitionen, Ascent Capital – einem führenden Wachstumskapitalanbieter mit Schwerpunkt Indien, und dem Entwicklungsfinanzierungsinstitut der US-Regierung – DFC, der Allana Group und anderen Investoren geführt wurde. Iron Pillar, der Hauptinvestor aus der Serie B, investierte in dieser Runde 19 Millionen USD. Barclays diente als Berater für die Transaktion.

„Die COVID-19-Pandemie hat das Kaufverhalten der Verbraucher in Bezug auf Fisch und Fleisch sehr verändert. Aus Sicherheitsgründen sind die Verbraucher zum Onlinehandel übergegangen, das ist zur Gewohnheit geworden, und wir haben festgestellt, dass die Online-Nachfrage nach unseren Produkten in diesem Jahr dank der Sicherheitsgarantie „ 100 % Frische und 0 % Chemie " um ein Vielfaches gestiegen ist. FreshToHome steht zu dem Versprechen der Marke und schafft enorme soziale und wirtschaftliche Chancen: Das Unternehmen ermöglicht es den Verkäufern, mit seiner zum Patent angemeldeten KI-gestützten Lieferketten-Technologie und der Unterstützung einer hochmodernen Kühlkette Ware direkt von den Fischern und Landwirten zu beziehen. Wir fangen gerade erst damit an, einen enorm großen Markt zu erobern, und diese Kapitalerhöhung wird uns dabei helfen, unser Potenzial durch eine schnelle Expansion in Indien und im Nahen Osten voll und ganz auszuschöpfen", erklärte Shan Kadavil, Mitbegründer und CEO von FreshToHome.