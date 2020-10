Basilea gibt Clinical Trial Collaboration and Supply Agreement mit Eli Lilly and Company für Ramucirumab für die laufende FIDES-03-Studie mit Derazantinib bei Magenkrebs bekannt

Basel, 28. Oktober 2020

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass sie ein Clinical Trial Collaboration and Supply Agreement mit Eli Lilly and Company für den Einsatz des Anti-VEGFR2-Antikörpers Ramucirumab (CYRAMZA)1 in der laufenden Multikohorten-Phase-1/2-Studie FIDES-03 mit dem FGFR-Inhibitor Derazantinib bei Patienten mit fortgeschrittenem Magenkrebs mit Aberrationen (Veränderungen) der FGFR-Gene abgeschlossen hat. Basilea übernimmt als Sponsor die Leitung der Studie, während Lilly an klinischen Aspekten mitarbeitet und Ramucirumab für die klinische Studie zur Verfügung stellt.

Ramucirumab ist ein antiangiogener, d.h. gegen die Bildung von Blutgefässen gerichteter Wirkstoff, der für die Behandlung verschiedener Krebsarten zugelassen ist, darunter auch die Zweitlinienbehandlung von fortgeschrittenem Magenkrebs als Einzelwirkstoff und in Kombination mit Paclitaxel. Die FIDES-03-Studie untersucht die Wirksamkeit und Sicherheit von Derazantinib als Mono- und Kombinationstherapie mit Ramucirumab und Paclitaxel oder mit dem PD-L1-Checkpoint-Inhibitor Atezolizumab von Roche.