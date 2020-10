---------------------------------------------------------------------------

Major Precious schließt den Erwerb des grönländischen Edelmetallprojekts Skaergaard über ein Treuhandkonto ab



28. Oktober 2020. Vancouver, British Columbia. Major Precious Metals Corp. ("Major Precious Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE | OTC: SIZYF | FRANKFURT: 3EZ) hat ihre zuvor angekündigte Akquisition (die "Akquisition") einer hundertprozentigen Beteiligung an dem Edelmetallprojekt Skaergaard (das "Skaergaard-Projekt") gemäß einem endgültigen Kaufvertrag mit Platina Resources Ltd. (der "Verkäufer") über ein Treuhandkonto abgeschlossen. Das Skaergaard-Projekt besteht aus zwei Explorationslizenzen an der Ostküste Grönlands.



Die Canadian Securities Exchange (die "Börse") überprüft aktiv die Akquisition des Unternehmens und hat zugestimmt, dass das Unternehmen die Akquisition über ein Treuhandkonto abschließt (der "Treuhand-Abschluss"). Die Börse hat bereits die Zustimmung der Aktionäre für die Transaktion erhalten, und das Unternehmen erwartet in Kürze die endgültige Genehmigung.

In der Zwischenzeit setzen Major und ihre Berater mittels verschiedener Arbeiten an dem Projekt die Weiterentwicklung von Skaergaard mit voller Kraft fort, einschließlich der Aktualisierung und Optimierung früherer Studien und Berichte sowie der Vorbereitung der Feldarbeit, des Camps und des Programms für das Jahr 2021.



BEDINGUNGEN



Als Gegenleistung für das Skaergaard-Projekt muss das Unternehmen eine einmalige Barzahlung in Höhe von 500.000 CAD leisten (die "Barzahlung") und 55.000.000 Stammaktien an den Verkäufer ausgeben (die

"Gegenleistungsaktien").

Gemäß dem Treuhand-Abschluss hat das Unternehmen die Barzahlung auf ein getrenntes Konto eingezahlt und die Gegenleistungsaktien ausgegeben. Die Barzahlung und die Gegenleistungsaktien werden in einem Treuhandkonto verwahrt und an den Verkäufer erst nach Eingang der Genehmigung der Börse und der Aktionäre des Unternehmens freigegeben. Nach Erhalt dieser Genehmigungen werden die Barzahlung und die Gegenleistungsaktien dem Verkäufer übergeben, und die Explorationslizenzen für das Skaergaard-Projekt an das Unternehmen übertragen. Falls eine solche Genehmigung nicht erhalten wird, wird die Barzahlung an das Unternehmen zurückerstattet, und die Gegenleistungsaktien werden an die Unternehmenskasse zurückgegeben und annulliert.