GOLDMAN SACHS belässt VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vinci von 102 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Abschwächung des weltweiten Luftverkehrs führte Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als Begründung für das niedrigere Kursziel an. Die Geschäftsfelder Autobahnbetrieb und Energie des Infrastrukturkonzerns schlügen sich hingegen in dem schwierigen Umfeld gut./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 21:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.