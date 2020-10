Adverity als Gartner Cool Vendor anerkannt

Adverity, ein führendes Unternehmen im Bereich Marketing Data Intelligence, wird in von Gartner als “Cool Vendors in Marketing Data and Analytics” gewürdigt.

Der neue Gartner-Bericht ist Teil der Cool Vendor-Reihe, die innovative Anbieter, Produkte und Dienstleistungen hervorhebt. Er würdigt insgesamt fünf "Marketing Data Management-, Analysis- und Data Delivery-Anbieter, die beispielhaft für Fortschritte im Bereich Marketing Analytics sind."