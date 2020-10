Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) hält sich in den ersten neun Monaten relativ gut - insbesondere wenn man die Probleme mit den Kaufhof-Immobilien in Erinnerung ruft.und die Auswirkungen der Pandemie auf den Gewerbeimmobilienbereich insbesondere auf Hotelimmiobilien in Betracht zieht.