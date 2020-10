BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Während die Zahl der Corona-Infektionen weltweit steigt und auch in Deutschland die Furcht vor einem erneuten Lockdown zunimmt, geraten an der Börse der Krankenhaus- und Medizinkonzern Fresenius und seine Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) zunehmend unter Druck. Branchenexperten halten das für übertrieben. Zur Lage des Unternehmens, was die Analysten sagen und was die Aktie macht.

DIE LAGE DES UNTERNEHMENS: