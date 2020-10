Veeva kooperiert im Bereich Biowissenschaften, um eine branchenweite Informationsquelle für Schlüsselkontakte, Informationen und Dienstleistungen firmen- und markenübergreifend anzubieten

Um medizinischen Fachkräften (Healthcare Professionals, HCPs) zu helfen, Anbieter- und Patientenressourcen schneller zu erhalten, stellte Veeva Systems (NYSE:VEEV) heute in Partnerschaft mit der Industrie MyVeeva for Doctors vor, eine mobile Anwendung, die es HCPs erleichtert, mit dem Bereich Biowissenschaften in Verbindung zu treten. MyVeeva bietet medizinischem Fachpersonal die wichtigsten Kontakte, Informationen und Dienstleistungen, die sie von Pharma- und Biotech-Unternehmen und -Marken benötigen – alles an einem Ort. Führende Unternehmen, darunter Boehringer Ingelheim, GSK, Pfizer, Sanofi und Sobi, gehören zu den ersten Early Adopters von MyVeeva for Doctors.

„Durch die vollständige Ausschöpfung der Möglichkeiten des digitalen Zugangs können wir den medizinischen Fachkräften einen größeren Nutzen bieten und ihnen helfen, das Leben der von ihnen behandelten Patienten zu transformieren“, sagte Marz Abdulrahman, Executive Director für Customer Business Solutions bei Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. „Digitale Lösungen wie MyVeeva for Doctors ermöglichen es BI, die Sicherung von Patientenressourcen zu vereinfachen und medizinische Fachkräfte mit den Menschen zu vernetzen, die sie für die Zusammenarbeit benötigen, und das alles an einem einzigen Ort.“

„Als Unternehmen im Bereich seltener Krankheiten ist es von entscheidender Bedeutung, die Zeit für die Identifizierung und Behandlung von Patienten zu verkürzen“, sagte Megan Sullivan, Vice President, Head of Commercial Innovation bei Sobi Inc. „Wenn wir Ärzten einen praktischen, zeitgerechten Weg bieten, um uns online oder über eine mobile Anwendung zu erreichen, hat dies das Potenzial, die Digitalisierung für Ärzte praxisnäher und nützlicher zu gestalten. Sobi möchte mit MyVeeva for Doctors die digitale Erfahrung von Ärzten im Gesundheitswesen vereinfachen, damit sie eine bessere Patientenversorgung anbieten können.“

Die erweiterten Suchfunktionen in MyVeeva for Doctors machen es einfach, eine Person, ein Medikament oder ein Unternehmen zu finden und über vorschriftsmäßige Echtzeit-Nachrichten oder Online-Meetings direkt mit den richtigen Ansprechpartnern wie Handelsvertretern, MSLs und Kostenerstattungsspezialisten in Verbindung zu treten. Medizinische Fachkräfte können Informationen und Patientenressourcen schnell abrufen oder Dienstleistungen wie Produktmuster, Zuzahlungskarten und Gutscheine anfordern. Und Unternehmen können Marken-, Unternehmens- oder andere Websites und Ressourcen von MyVeeva aus verlinken, um den Zugang zu weiteren Informationen zu erleichtern.