DAX: Worauf soll man nun setzen?

Nach dem vorgestrigen sehr schwachen Wochenauftakt waren im DAX auch gestern keine Anzeichen von Stärke zu sehen. Stattdessen zeigt sich der Index durch die diversen bearishen Signale belastet, die vorgestern gesendet wurden. Dabei sah es noch am Freitag gar nicht so schlecht für die Bullen aus. Bullishe und bearishe Signale lagen also wieder einmal sehr eng beieinander.

Doch das ist in Seitwärtsbewegungen normal. Und genau davor hatten wir unsere Leser des Target-Trend-Spezial jüngst in den börsentäglichen DAX-Analysen auch wiederholt gewarnt. Zitat zum Beispiel aus der vorbörslichen Ausgabe vom Freitag: „Man sollte die kurzfristigen Signale nicht überbewerten, weil sich der DAX weiterhin in einer übergeordneten Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau befindet […]. Und Seitwärtsbewegungen sind durch häufige plötzliche und unkalkulierbare Richtungswechsel geprägt.“