Lebensmittelhändler und Drogerien beleben den Flächenumsatz / Einzelhandel nutzt Pandemie, um Konzepte und neue Vertriebsmodelle zu prüfen

Frankfurt (ots) - Der Einzelhandelsvermietungsmarkt hat sich im dritten Quartal wieder etwas stabilisiert. Mit einem Quartalsergebnis von 91.800 m² ergibt sich nach neun Monaten ein Vermietungsvolumen von 282.800 m², so der JLL-Einzelhandelsmarktüberblick (https://www.jll.de/de/trends-and-insights/resea rch/einzelhandelsmarktueberblick) zum Q3 2020. Dieses Resultat liegt rund ein Viertel unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Die Anzahl der Abschlüsse ging im Jahresvergleich von 885 auf 586 zurück. Für das Gesamtjahr wird nach jetzigem Stand ein Flächenumsatz von 370.000 bis 380.000 m² erwartet.

Dirk Wichner, Head of Retail Leasing JLL Germany: "Dieses Jahresergebnis läge in etwa auf dem Niveau direkt nach der Finanzkrise 2008/09. Der historische Vergleich macht aber auch Mut, denn der Markt hat damals bewiesen, wie schnell er sich wieder erholen kann. Bereits im zweiten Jahr nach der Finanzkrise stieg der Einzelhandelsumsatz wieder merklich an und erreichte 2011 ein Rekordergebnis."