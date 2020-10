Die vollständige Übernahme des riesigen Edelmetallprojekts Skaergaard rückt einen weiteren Schritt näher.

Skaergard besteht aus zwei Explorationslizenzen an der Ostküste Grönlands und weist laut Vorbesitzer Platina Resources eine Ressource von 5,7 Mio. Unzen Gold , 8,64 Mio. Unzen Palladium und 0,8 Mio. Unzen Platin auf (2013). Eine mittlerweile historische Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2005 kam sogar auf 10,3 Mio. Unzen Gold, 29,8 Mio. Unzen Palladium und 1,95 Mio. Unzen Platin.

Laut der Canadian Securities Exchange, wo Major Precious Metals notiert ist, stellt die 100%ige Akquisition des Projekts von Platina eine „fundamentale Veränderung“ für das Unternehmen dar. Als solche, so die Börse, bedarf sie der schriftlichen Zustimmung der Mehrheit der Halter des ausstehenden Aktienkapitals und der CSE. Diese hat nun zugestimmt, dass die Akquisition „treuhänderisch“ schon einmal abgeschlossen wird, während die Prüfung der Akquisition zu Ende gebracht wird.

Was bedeutet, dass Major Precious und seine Berater die verschiedenen Projekte, mit denen man Skaergaard voranbringen will, mit Hochdruck vorantreiben können! Dazu gehören neben der Erstellung einer neuen Ressourcenschätzung – diese soll in naher Zukunft erfolgen – eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) sowie die Planungen und Vorbereitungen der Sommerexplorations- und Bohrprogramme 2021.

Treuhand-Abschlussbedingungen

Major Precious zahlt für Skaergaard einmalig 500.000 CAD an Platina und gibt zudem 55 Mio. Aktien aus. Man hat den Barbetrag auf ein getrenntes Konto eingezahlt und die Aktien ausgegeben. Beides wird treuhänderisch gehalten und erst ausgegeben / ausgezahlt, wenn die Zustimmung der Börse und der Aktionäre des Unternehmens vorliegen. Dann werden die Explorationslizenzen, die das Skaergaard-Projekt darstellen, auf das Unternehmen übertragen. Sollte der Deal, wovon wir nicht ausgehen, doch nicht durchgehen, geht das Geld zurück an Major Precious und die Aktien werden wieder eingezogen. Übrigens unterliegen die Aktien bei Abschluss der Transaktion einer 24monatigen Vereinbarung, die einen Handel, Übertragung oder ähnliches untersagt.

Major Precious wird natürlich Bescheid geben, sobald man die nötigen Zustimmungen erhalten hat. Bis dahin betrachten wir die Zustimmung der CSE zu dem beschriebenen Treuhandverfahren als gutes Zeichen und gehen davon aus, dass die Arbeiten daran, den wirklichen Wert des Skaergaard-Projekts zu heben, mit Hochdruck vorangetrieben werden und in naher Zukunft mit einem stärkeren Newsflow zu rechnen ist. Wir halten unsere Leser auf dem Laufenden, wie es mit diesem extrem spannenden aber auch hochriskanten Gold- und Palladium-Play weitergeht!

