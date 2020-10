28.10.2020 - DWS GROUP GMBH & CO. KGAA ( ISIN: DE000DWS1007) liefert heute gute Zahlen - passend zur Mutter, die heute den Markt mit einem besser als erwartetem dritten Quartal überraschte. wichtig für die Deustche Bank wird sein, dass nicht nur das eigentlich ungeliebte Investmentbanking "rund läuft", sondern die Deustchbanker auch in "normalen Bankgeschäften", und dazu gehört definitiv die DWS, Erfolge erzielen können. Ob die DWS dann Faustpfand für eine große Bankenfusion wird oder durch Fusion mit anderen Fondsgesellschaften die kritische Größe weiter erhöht - die heutigen Zahlen stärken auf jeden Fall die Position in diesem "Pokerspiel".



Die Erträge stiegen im Quartalsvergleich um 1 Prozent, das Nettomittelaufkommen erhöhte sich im dritten Quartal weiter auf EUR 10,5 Milliarden. Zudem stieg das verwaltete Vermögen (AuM) im Quartalsvergleich um EUR 14 Milliarden auf EUR 759 Milliarden. Die bereinigte Kostenbasis sank in den ersten neun Monaten 2020 im Jahresvergleich signifikant. Das erklärte Ziel, bis 2021 EUR 150 Millionen brutto an Kosteneinsparungen zu realisieren, bleibt klar erreichbar.. Man erwarte bei DWS, dadurch den für die bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation angepeilten mittelfristigen Zielwert von unter 65 Prozent bereits vorzeitig zu erreichen.