Bio-Gate vermarktet erfolgreich antiviral und antibakteriell wirksames Imprägnier-Spray für Oberflächen



- Imprägnier-Spray von Bio-Gate erstmalig im öffentlichen Personennahverkehr in Nürnberg eingesetzt

- Fortgeschrittene Gespräche mit weiteren potenziellen Kunden - Erfolgreiche Vermarktung für den Einsatz in Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Banken und Fitnessstudios



Nürnberg, 28. Oktober 2020 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat erfolgreich das neue antiviral und antibakteriell wirksame MSGB-Tec Imprägnier-Spray im Markt eingeführt. Das Spray wird im öffentlichen Personennahverkehr in Nürnberg eingesetzt, um die vorhandenen Hygiene-Maßnahmen zu ergänzen.



Dem ging eine erfolgreiche Feldstudie in Bussen voraus, bei der das Imprägnier-Spray eine hohe und nachhaltige Wirksamkeit zeigte. Selbst über eine Woche nach dem Besprühen konnte an den Haltestangen, Halteschlaufen, Griffen und Sitzen der getesteten Busse eine Keimreduktion von rund 90 Prozent gemessen werden. Dies gelang unter den normalen, täglichen Einsatzbedingungen der Busse im Personentransport. Das Imprägnier-Spray von Bio-Gate ist neben der nachhaltigen Wirkung zudem hautfreundlich und leicht aufzusprühen. Neben den Haltestangen und Griffen kann das Spray auch auf die Sitze aufgetragen werden. Bei Anwendung der Technologie z.B. direkt nach Grundreinigungen kann so der Hygienestatus längere Zeit erhalten bzw. verlängert werden, da Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen üblicherweise nicht lange vorhalten.



Die VAG in Nürnberg ist neben einem weiteren inländischen Verkehrsbetrieb und Kunden im Ausland einer der ersten Verwender des MSBG-Tec Imprägnier-Sprays. Folgeaufträge sind in Vorbereitung. Dabei wird die Anwendung stets von einem zertifizierten Prüflabor begleitet, das die Wirksamkeit der Imprägnierung überprüft.