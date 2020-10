Delia Lachance, Gründerin und Chief Creative Officer, sagt: "Meine Tochter ist jetzt sechs Monate alt, und ich freue mich darauf, zu Westwing zurückzukehren und in Teilzeit zu starten."

Stefan Smalla, Gründer & CEO von Westwing, sagt: "Wir sind sehr glücklich, dass Delia ab November wieder da ist! Als Leiterin unseres Creative Teams wird sie Westwing mit ihrer Kreativität, Vision und Engagement bereichern und weiterbringen. Ihre neue Erfahrung als Mutter ist großartig für uns, um ein noch besserer Arbeitgeber für Eltern zu werden."

"Wir freuen uns auf Delias Rückkehr und ihre kreative Leitung bei der Gestaltung des Angebots und der Marke Westwing in dieser Zeit der beschleunigten Adaption der Home & Living Kategorie im eCommerce," sagt Christoph Barchewitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats.



Über Westwing

Westwing ist der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa und erzielte im Geschäftsjahr 2019 EUR 267 Mio. Umsatz. Mit seinem, Shoppable Magazine' inspiriert Westwing seine treuen, zumeist weiblichen Kunden durch eine kuratierte Auswahl an Produkten, die Westwing mit wundervollen Inhalten kombiniert. Westwing erzielt mehr als 80 Prozent seiner Um- sätze mit Bestandskunden. Die Mission von Westwing ist: To inspire and make every home a beauti- ful home. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Westwing ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist in elf europäischen Ländern aktiv.

Zusatzmaterial zur Meldung:Datei: Westwing Group AG: Westwing gibt Delia Lachance' Rückkehr als Chief Creative Officer bekannt

28.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: Westwing Group AG Moosacher Straße 88 80809 München Deutschland Telefon: +49 (89) 550 544 377 Fax: +49 (89) 550 544 445 Internet: www.westwing.com ISIN: DE000A2N4H07 WKN: A2N4H0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1143411

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1143411 28.10.2020