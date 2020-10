BevCanna verstärkt Advisory Board mit ehemaliger Führungskraft von Arrowhead Spring Water

Erfahrener Berater im Bereich Tafelwasser bringt Fachwissen in der internationalen Vermarktung von Getränken in den Experten für Aufgussgetränke ein

VANCOUVER, British Columbia, 28. Oktober 2020. BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, OTCQB:BVNNF, FWB:7BC) („BevCanna“ oder das „Unternehmen“), ein Hersteller von Cannabisaufgussgetränken mit Führungspotenzial, freut sich, die Aufnahme von Donald Wood, einem Einzelhandelsmarketingexperten für Getränke, in das unabhängige Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben.

Als ehemaliger President und CEO von Arrowhead Water Products Ltd. in Kanada und derzeitiger Unternehmensberater mit Fokus auf den Tafelwassermarkt bringt Herr Wood umfassende Erfahrungen im Vertrieb und der Vermarktung im Getränkesektor in das Unternehmen ein. Unter anderem arbeitet er mit Kunden wie Tipco Foods (Aura Mineral Water), Primo Water und CBD Naturals. Das Spezialgebiet von Herrn Wood liegt in der Abwicklung von Übernahmen im Tafelwassersektor, wobei er auf 25 Jahre Erfahrung in der Vermarktung von internationalen Tafelwassermarken auf dem kanadischen und südostasiatischen Markt zurückgreifen kann. Vor seiner Tätigkeit als Berater arbeitete Herr Wood auch für Nestle SA in der Pure Life-Tafelwasserabteilung und war Mitbegründer von Coastal Mountain Water Co., einem Getränkelieferanten für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in North Vancouver (BC).

Herr Wood war zuvor Mitglied des Advisory Board von Naturally Splendid Enterprises mit einem Schwerpunkt auf Kanada und Südostasien und ist derzeit als Berater für ein neues Tafelwasserprojekt in Lima (Peru) tätig.

„Wir freuen uns sehr, einen Experten von Dons Kaliber in unserem unabhängigen Advisory Board zu begrüßen“, meint John Campbell, Chief Strategic Officer von BevCanna. „Die beispiellose Erfahrung von Don in der globalen Vermarktung von abgefüllten Getränken wird für uns bei der Forcierung unserer Expansionspläne und dem Aufbau von Partnerschaften im In- und Ausland von unschätzbarem Wert sein.“

Herr Wood schließt sich dem aktuellen unabhängigen Mitglied Doug Mason im Advisory Board von BevCanna an. In dieser Funktion werden die beiden Herren BevCanna im Rahmen des schnellen Wachstumskurses des Unternehmens mit wertvoller Beratung und Sachkenntnis im Getränkebereich zur Seite stehen. Douglas Mason ist bekannt für seine fast zwanzigjährige Tätigkeit an der Spitze des legendären kanadischen Premium-Getränkeunternehmens Clearly Canadian Beverage Corporation (jetzt bekannt unter dem Namen Clearly Food & Beverage Company Ltd.) (NASDAQ:CCBC), wobei er das Unternehmen zu einem Jahresumsatz von mehr als 155 Millionen US-Dollar führte. Die Herren Wood und Mason werden mit BevCanna zusammenarbeiten, um Chancen in den Bereichen Vertrieb, Verkauf und M&A [Fusionen & Übernahmen] auf nationaler und internationaler Ebene zu identifizieren und zu ergreifen.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, OTCQB:BVNNF, FWB:7BC) entwickelt und produziert cannabinoidhaltige Getränke und Verbrauchsgüter sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung, im Branding und im Vertrieb von Markenikonen, die bei Konsumenten in aller Welt gefragt sind, kann das Team mit einem beispiellosen Know-how im Wachstumsmarkt der Cannabisgetränke punkten. Das in der kanadischen Provinz British Columbia ansässige Unternehmen BevCanna besitzt die Exklusivrechte an einer wasserführenden Schicht zur Versorgung mit naturreinem Quellwasser. Außerdem hat das Unternehmen Zugang zu einer international führenden, HACCP-zertifizierten Produktionsanlage mit einer Betriebsfläche von 40.000 Quadratfuß, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr erreicht. BevCanna hat kürzlich auch die US-amerikanische E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheit und Wellness erworben. BevCannas Vision besteht darin, ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich Aufgussprodukte zu sein.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer & Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications

416‐710‐3370

wynn@thirtydash.ca

Anlegerkontakt:

Luca Leone, BevCanna Enterprises Inc.

604‐880‐6618

luca@bevcanna.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten bezüglich zukünftiger Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können, ohne Einschränkung, Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen basieren, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, und sind keine Garantien für die zukünftige Leistung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung gemacht werden, beziehen sich auf: dass die Erfahrung des neuen Mitglieds des Advisory Board dem Unternehmen zum Vorteil gereichen wird und bei der Forcierung der Expansionspläne des Unternehmens und dem Aufbau von Partnerschaften im In- und Ausland von unschätzbarem Wert sein wird; der schnelle Wachstumskurs des Unternehmens; dass das Advisory Board mit BevCanna zusammenarbeiten wird, um Chancen in den Bereichen Vertrieb, Verkauf und M&A auf nationaler und internationaler Ebene zu identifizieren und zu ergreifen; und andere Angelegenheiten in Bezug auf die Geschäftspläne des Unternehmens.

Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Lizenzen von Health Canada in Bezug auf Cannabis zu erhalten; und ungünstiger Marktbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in diesen Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Erstellung und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Mitteilung eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder anderweitig, außer wenn dies durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Weiters übernimmt das Unternehmen keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hier erwähnte Unternehmen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

