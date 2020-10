JEFFERIES belässt DWS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank habe im dritten Quartal beim bereinigten Vorsteuergewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies der Tatsache, dass sie ihre Kosten sehr gut im Griff habe. Auch der Mittelzufluss habe positiv überrascht./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 03:09 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 03:09 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. DWS Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de