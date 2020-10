Marktkommentar: Nasdaq outperformt

Der S&P 500 und der Dow Jones vertieften am Dienstag ihre vor zwei Wochen eingeleitete Talfahrt. Die Tech-Werte outperformten, da die Nasdaq einen Gewinn von +0,64% verbuchen konnte.

Die Zahl der Corona-Infektionen in den Vereinigten Staaten und Europa nehmen in alarmierendem Tempo zu. Den vom Covid Tracking Project gesammelten Daten zufolge stiegen die Krankenhauseinweisungen in den letzten sieben Tagen in 36 US-Bundesstaaten um mindestens 5% und laut einem Medienbericht, könnte die französische Regierung am Donnerstag ab Mitternacht einen nationalen Lockdown einführen. Die Makrodaten waren gemischt. Das CB-Verbrauchervertrauen für Oktober verfehlte die Erwartungen, während der US-Auftragseingang für langlebige Güter im September zum fünften Mal in Folge anstieg (1,9%). Am Dienstag werden die Futures flach gehandelt.

EURUSD verlor am Dienstag deutlich an Boden und schloss die Sitzung unterhalb der 1,18er-Marke. Die beiden Abpraller von der lokalen Unterstützung bei 1,1805 reichten nicht aus, um die Widerstandszone bei 1,1835 zu durchbrechen. Am späten Nachmittag gab das Paar nach und brach am Abend mit ordentlicher Dynamik nach unten aus der beschriebenen Seitwärtsrange aus. Am Mittwoch konnte der Rückgang in der Nähe des Fibonacci-Retracements von 61,8% des letzten großen Aufwärtsimpulses gestoppt werden, doch erst oberhalb des 50er-EMA im 4-Stunden-Chart (1,18) könnten die Bullen die Kontrollen zurückerlangen.

Der DE30 hat am Dienstag erstmals seit dem 11. Juni die Sitzung unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten beendet. Trotz der bullischen Divergenz zwischen Kursverlauf und RSI, die sich am Vormittag im 30-Minuten-Chart abgezeichnet hatte, konnte der erste wichtige Widerstand bei 12.150 Punkten nicht durchbrochen werden. Der dortige Abpraller löste eine weitere Verkaufswelle aus, die am Mittwoch weiter fortgesetzt wurde, sodass der deutsche Leitindex weiter Kurs in Richtung des Fibonacci-Retracements von 38,2% der im März begonnenen Rallye aufnehmen könnte. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird der Bereich um die 11.800 Punkte getestet.



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht bereiten wir Anleger auf alle möglichen Szenarien vor. Lesen Sie alle wichtigen Fakten zur Wahl und erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Hier geht es zum Investment-Ratgeber.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.