Die Wirtschaft zeigt erste Erholungstendenzen / Präsidentschaftswahlen in den USA

Berlin / Washington (GTAI) (ots) - Am 3. November ist es soweit: Die Wählerinnen und Wähler in den USA entscheiden, ob Donald Trump oder Joe Biden das Land in den nächsten vier Jahren regieren wird. Und trotz der Corona-Pandemie, den allgegenwärtigen Diskussionen und Auseinandersetzungen wegen Polizeigewalt und Rassismus sowie der tiefen Spaltung des Landes geht es wieder aufwärts mit Amerikas Industrieunternehmen. Der wichtige Purchasing Managers Index (PMI) des Marktforschers IHS Markit hat im Oktober 2020 mit 55,5 Punkten den höchsten Wert seit zwanzig Monaten erreicht.



"Dass kein noch höheres Ergebnis erzielt wurde liegt unter anderem daran, dass viele Lieferketten nach dem Lockdown noch nicht überall repariert werden konnten. Aktuell warten auch viele Firmen den Wahlausgang ab, bevor sie neue Projekte anstoßen", erklärt Ullrich Umann von Germany Trade & Invest (GTAI) in Washington. "Zum Teil bleibt die Industriegüternachfrage in einigen Branchen lau, weil staatliche Transferzahlungen seit August ausbleiben. Auf ein fünftes Hilfspaket konnten sich Republikaner und Demokraten ja bis heute nicht einigen."