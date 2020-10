Frankfurt (ots) - Der Verkaufswert von PROFESSIONELLEN SERVICE-ROBOTERN ist

weltweit um 32 % auf 11,2 Milliarden US-Dollar gestiegen (2018-2019). Im

laufenden Jahr bekommt der Markt weitere Impulse von der COVID-19-Pandemie: Das

zeigt beispielsweise die große Nachfrage nach Desinfektionsrobotern,

Logistikrobotern in Fabriken und Lagerhäusern oder nach Robotern für die

Zustellung von Waren bis an die Haustür. Das berichtet die International

Federation of Robotics (IFR) mit der Veröffentlichung des Jahrbuchs World

Robotics 2020 - SERVICE ROBOTS.



Das ertragsstärkste Segment bei den professionellen Service-Robotern sind

Medizinroboter mit einem Marktanteil von 47 % im Jahr 2019. Dazu tragen vor

allem Robotersysteme bei, die in der Chirurgie eingesetzt werden und die

höchsten Einzelpreise erzielen. Der Umsatz bei den Medizinrobotern insgesamt

erreichte einen neuen Rekordwert von 5,3 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 28

%. Rund 90 % der Medizinroboter stammen von amerikanischen und europäischen

Anbietern. Bis 2022 rechnet die IFR weiterhin mit einem großen Marktpotenzial:

Der Umsatz könnte sich auf 11,3 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln.









Der Marktwert von verkauften oder geleasten Logistikrobotern stieg um 110 % auf

1,9 Milliarden US-Dollar. Dabei wird fast der gesamte Umsatz mit

Logistikrobotern erwirtschaftet, die für Innenbereiche vorgesehen sind. Autonome

mobile Roboter arbeiteten zunächst meist nur in Lagerhäusern. Mit der

Digitalisierung sind sie heute aber zunehmend auch Teil der Produktion in den

intelligenten Fabriken. Der Trend zu einem fortgesetzt starken Umsatzwachstum

von 40 % oder mehr pro Jahr erscheint damit möglich.



"Investitionen in Fertigungsprozesse mit Service-Robotern für die Logistik

zahlen sich schnell aus", sagt Milton Guerry, Präsident der International

Federation of Robotics . "Bei einem angenommenen 24-Stunden-Betrieb amortisiert

sich die Anschaffung innerhalb von 2 bis 3 Jahren - häufig sogar viel schneller.

Bei einer Lebensdauer von 15 Jahren liegen die Betriebskosten bei etwa 5 % der

jährlichen Investition. Dabei bieten hochentwickelte Systeme oft eine

betriebliche Verfügbarkeit im Bereich von 98 % und mehr".



Im Trend liegen Geschäftsmodelle von Robotics-as-a-Service (RaaS), die bei den

Kunden die Hürden senken mit Robotern zu automatisieren. Der Vorteil besteht

darin, nicht in Hardware investieren zu müssen. Dadurch werden die Unternehmen

weder durch fest gebundenes Kapital, noch durch Fixkosten oder zusätzlichen

In nicht-verarbeitenden Industrien wurde der Einsatz



