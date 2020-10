Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) sieht riesige Chancen in TAFASITAMAP, die wichtige Hürde der Zulassnungen FDA und EMA gilt es nun zu überwinden. Und auch bei anderen Wirkstoffen läuft es rund, runder als geplant:

Umsätzen/Tantiemen von Tremfya(R) und Umsätze aus den Produktverkäufen von Monjuvi(R) nach dessen Zulassung und anschließender Markteinführung in den USA "zwingen" Morphosys dazu, die Prognsoe zu erhöhen. Bereits ohne den erwarteten Tafasitamap-Genehmigungsdurchbruch kann man bereist punkten:

"Basierend auf den vorläufigen ungeprüften Konzernergebnissen für die ersten neun Monate 2020 erwartet MorphoSys nun einen Konzernumsatz in der Größenordnung von 317 bis 327 Millionen Euro (vorher: 280 bis 290 Millionen Euro) und ein EBIT in der Größenordnung von 10 bis 20 Millionen Euro (vorher: -15 bis +5 Millionen Euro). Die Aufwendungen für F&E werden voraussichtlich unverändert im Bereich von 130 bis 140 Millionen Euro liegen." Und konkret wurde in den ersten neun Monaten bereits ein Umsatz von 291,7 Mio. EUR und ein EBIT von 101,8 Mio. EUR.

Tremfya oder auch "GUSELKUMAP" ist wohl bald auch in Europa für mehr Indikationen zu haben,

zumindest wenn die Johnson&Johnson-Tochter, Lizenznehmer von Morphosys, mit ihrer Presseerklärung vom 19.10.2020 Recht behalten sollte. Man meldete eine positive Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für die Erweiterung der Zulassung von Tremfya(R) (Guselkumab) zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit aktiver psoriatischer Arthritis (PsA) in der Europäischen Union (EU) bekannt zu geben. Guselkumab ist derzeit in der EU für die Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque Psoriasis (Schuppenflechte) bei Erwachsenen zugelassen, die für eine systemische Therapie in Frage kommen.