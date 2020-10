---------------------------------------------------------------------------

YOC AG: Nielsen Studie belegt deutlich höhere Werbewirkung von YOC Werbeformaten



Berlin, 28. Oktober 2020 - YOC AG, der Entwickler von Software für den digitalen Werbemarkt, führte in Kooperation mit dem international renommierten Marktforschungsunternehmen Nielsen eine Werbewirkungsstudie durch. Ziel der Studie war es, die Beziehung zwischen der Wahl des Werbeformats und den Auswirkungen auf verschiedene Metriken der Markenwahrnehmung zu analysieren. Im Mittelpunkt der Studie standen dabei die eigenentwickelten Werbeformate von YOC. Unter Verwendung der Forced-Exposure-Methodik testete die Studie verschiedene YOC High-Impact Werbeformate und stellte diesen Standardwerbeformate in einem realen Testumfeld unter Einbezug von 3.000 internationalen Teilnehmern gegenüber.

Die Ergebnisse der Studie belegen, dass YOCs eigenentwickelte High-impact Formate die Effektivität von Werbung deutlich positiv beeinflussen. Sowohl die Werbe- und Markenerinnerung, die Anzeigenattraktivität, die Markenwahrnehmung als auch die Kaufabsicht werden signifikant gegenüber herkömmlichen Werbeformaten gesteigert.



Stella Freymuth, Business Consultant Media Analytics von Nielsen: "Essentielle Aufgabe der Werbewirkungsforschung ist es, unterschiedliche Werbeformate und deren Wirkung auf den Endverbraucher zu testen. Die signifikanten Unterschiede zwischen Werbeformen, wie beispielsweise High-Impact Werbung vs. Standard Werbung bestätigen, dass die sorgfältige Auswahl dieser von wichtiger Bedeutung ist sowie den Erfolg von Marken und Werbetreibenden beeinflusst. Die High-Impact Formate von YOC können helfen, Kampagnenziele besser zu erreichen und Produkte einprägsam beim Konsumenten zu platzieren."



Dirk Kraus, CEO der YOC AG: "Die eindeutigen sowie erfreulichen Resultate der Studie unterstreichen, dass unsere innovativen sowie aufmerksamkeitsstarken Werbeformate, den Werbetreibenden helfen, ihre Kampagnenziele zu erreichen und gleichzeitig das Nutzererlebnis positiv beeinflussen. Alle werberelevanten Metriken werden durch unsere YOC High-Impact Formate signifikant erhöht."



Klicken Sie bitte hier, um den Report zu erhalten.



Über YOC



YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X(R), ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung der VIS.X(R)-Plattform und der Software-Produkte von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X(R). Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Weitere Niederlassungen betreibt das Unternehmen in Düsseldorf, Hamburg, Madrid, Wien und Warschau. Weitere Informationen zur YOC-Gruppe und unseren Produkten finden Sie unter yoc.com.

