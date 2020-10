Frankfurt am Main (ots) - In der Vergangenheit schnitten die Deutschen im

europäischen Vergleich als vielfacher Sparweltmeister ab.[1] Doch wie steht es

um das Land der Sparer in einem besonderen Jahr wie diesem? Anlässlich des

Weltspartags am 30.10.2020 untersuchte der digitale Versicherungsmanager CLARK

in Zusammenarbeit mit YouGov die Einstellung der Deutschen zum Thema "Geld

sparen". Die bevölkerungsrepräsentative Studie zeigt: Für 48 Prozent der

Befragten ist das Thema Sparen aufgrund der Corona-Pandemie wichtiger geworden

und die Deutschen planen in 2020 Sparmaßnahmen mit ganz verschiedenen

Sparpotenzialen.



Spardose noch immer am beliebtesten







"Geld sparen" auch in 2020 immer noch auf die Spardose, dicht gefolgt von

weiteren klassischen Sparmaßnahmen wie dem Tagesgeldkonto (24,9 Prozent), einem

Bausparvertrag (14 Prozent), Altersvorsorgeprodukten (14 Prozent) oder

Festgeldkonten (12 Prozent). Erst danach folgen ETFs (12 Prozent) und

Aktien-Sparpläne (10 Prozent). Weiterhin fällt auf, dass gerade Frauen von

Sparstrategien absehen, die potenziell mit höheren Risiken einhergehen: Während

31 Prozent der männlichen Befragten ETFs oder Aktien-Sparpläne nutzen, sind es

bei den Frauen gerade einmal 13 Prozent. "Auch wenn das Sparschwein seinen

Dienst des Geldverwahrens einwandfrei tut - vor der Inflation schützt es nicht",

schlussfolgern die CLARK-Experten. Dabei müsse eine erfolgreiche Sparstrategie

kein hohes Risiko mit sich ziehen. "Wichtig ist vor allem, dass das Kapital über

verschiedene Sparmaßnahmen gestreut wird und man sich realistische Sparziele

setzt. Oft können auch kleine Einsparungen im Alltag (https://www.clark.de/de/ma

gazine/10-tipps-um-bei-versicherungen-kosten-zu-senken-und-nerven-zu-sparen-maga

zin) über die Zeit schon einen großen Unterschied machen", erklären die

Versicherungsexperten von CLARK.



Deutsche wollen vor allem Konsumausgaben verringern



Wenn es um das Sparpotenzial durch weniger Alltags-Ausgaben geht, können sich

die Befragten der CLARK-Studie vorstellen gerade bei Freizeitaktivitäten wie

Kino, Ausgehen oder Ausflügen (36 Prozent), Bekleidung (35 Prozent) und Reisen

(33 Prozent) künftig mehr zu sparen. Weniger bereit zum Verzicht sind die

Deutschen in puncto Lebensmittel: Nur rund 16 Prozent der Befragten können sich

vorstellen für Essenseinkäufe in Zukunft weniger auszugeben.



Laut CLARK-Studie sieht auch jeder fünfte Deutsche (20 Prozent) bei

Versicherungen das Potenzial, Geld einzusparen. Das verwundert nicht, sind sie

doch ein zentraler Kostenfaktor auf dem Haushaltszettel: Im Schnitt gibt jeder

Deutsche mehr als 2219 Euro im Jahr für seine Versicherungsbeiträge aus.[2] Vor

allem Ersparnisse durch einen Versicherungswechsel klingen zunächst sehr

attraktiv, die CLARK-Experten raten jedoch zur Vorsicht. Beispielsweise seien

PKW-Halter, die in der Vergangenheit sehr häufig die Kfz-Versicherung

(https://www.clark.de/kfz-versicherung/wechsel/) gewechselt haben, bei neuen

Versicherern eher unbeliebt. "Deshalb sollte man sich vor der Kündigung einer

Versicherung immer fragen, ob sich ein Wechsel tatsächlich lohnt und die

Angebote genau vergleichen. Im Jahr 2019 lag die durchschnittliche Ersparnis

aller Wechsler bei 145 Euro. Für diejenigen, die sich nicht nur von Prämien

leiten lassen, sondern überlegt und informiert wechseln, kann sich das also

durchaus lohnen - und das nicht nur zum Weltspartag", so die CLARK-Experten.



Digitale Spar-Tools etablieren sich weiter



Um ihre individuellen Spar-Potentiale bestmöglich auszuloten, nutzen die

Deutschen ganz verschiedene Hilfsmittel. Auch hier dominiert zunächst wieder

eine altbekannte Unterstützung in Sachen Ausgaben-Kontrolle: die klassische

Einkaufsliste. Sie wurde von den Befragten der CLARK-Studie mehrheitlich (31

Prozent) als Hilfsmittel zum Geld sparen genannt. Doch auch digitale Spar-Tools

erfreuen sich immer größerer Beliebtheit in der deutschen Bevölkerung:

Online-Vergleichsportale (27 Prozent), Spar-Apps (27 Prozent) und

Cashback-Portale (11 Prozent) sind längst in der Mitte der Gesellschaft

angekommen. "Mit digitalen Tools können immer und überall die eigenen Ausgaben

und das eigene Sparverhalten überprüft werden. Menschen kaufen online ein, sie

daten online und bezahlen digital - warum sollte es beim Sparen anders sein?",

so die CLARK-Experten abschließend.



Über die Studie:



Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland

GmbH, an der 2041 Personen zwischen dem 23. und 26.10.2020 teilnahmen. Die

Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung

ab 18 Jahren.



[1] Deutsches Institut für Altersvorsorge https://bit.ly/31PN4Ui



[2] Handelsblatt: https://bit.ly/2TvMSop



Pressekontakt:



CLARK

Vivian Weitz

mailto:presse@clark.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/139186/4746630

OTS: CLARK





Überraschend ist: Die Mehrheit der Deutschen (25,2 Prozent) setzt beim Thema"Geld sparen" auch in 2020 immer noch auf die Spardose, dicht gefolgt vonweiteren klassischen Sparmaßnahmen wie dem Tagesgeldkonto (24,9 Prozent), einemBausparvertrag (14 Prozent), Altersvorsorgeprodukten (14 Prozent) oderFestgeldkonten (12 Prozent). Erst danach folgen ETFs (12 Prozent) undAktien-Sparpläne (10 Prozent). Weiterhin fällt auf, dass gerade Frauen vonSparstrategien absehen, die potenziell mit höheren Risiken einhergehen: Während31 Prozent der männlichen Befragten ETFs oder Aktien-Sparpläne nutzen, sind esbei den Frauen gerade einmal 13 Prozent. "Auch wenn das Sparschwein seinenDienst des Geldverwahrens einwandfrei tut - vor der Inflation schützt es nicht",schlussfolgern die CLARK-Experten. Dabei müsse eine erfolgreiche Sparstrategiekein hohes Risiko mit sich ziehen. "Wichtig ist vor allem, dass das Kapital überverschiedene Sparmaßnahmen gestreut wird und man sich realistische Sparzielesetzt. Oft können auch kleine Einsparungen im Alltag (https://www.clark.de/de/magazine/10-tipps-um-bei-versicherungen-kosten-zu-senken-und-nerven-zu-sparen-magazin) über die Zeit schon einen großen Unterschied machen", erklären dieVersicherungsexperten von CLARK.Deutsche wollen vor allem Konsumausgaben verringernWenn es um das Sparpotenzial durch weniger Alltags-Ausgaben geht, können sichdie Befragten der CLARK-Studie vorstellen gerade bei Freizeitaktivitäten wieKino, Ausgehen oder Ausflügen (36 Prozent), Bekleidung (35 Prozent) und Reisen(33 Prozent) künftig mehr zu sparen. Weniger bereit zum Verzicht sind dieDeutschen in puncto Lebensmittel: Nur rund 16 Prozent der Befragten können sichvorstellen für Essenseinkäufe in Zukunft weniger auszugeben.Laut CLARK-Studie sieht auch jeder fünfte Deutsche (20 Prozent) beiVersicherungen das Potenzial, Geld einzusparen. Das verwundert nicht, sind siedoch ein zentraler Kostenfaktor auf dem Haushaltszettel: Im Schnitt gibt jederDeutsche mehr als 2219 Euro im Jahr für seine Versicherungsbeiträge aus.[2] Vorallem Ersparnisse durch einen Versicherungswechsel klingen zunächst sehrattraktiv, die CLARK-Experten raten jedoch zur Vorsicht. Beispielsweise seienPKW-Halter, die in der Vergangenheit sehr häufig die Kfz-Versicherung(https://www.clark.de/kfz-versicherung/wechsel/) gewechselt haben, bei neuenVersicherern eher unbeliebt. "Deshalb sollte man sich vor der Kündigung einerVersicherung immer fragen, ob sich ein Wechsel tatsächlich lohnt und dieAngebote genau vergleichen. Im Jahr 2019 lag die durchschnittliche Ersparnisaller Wechsler bei 145 Euro. Für diejenigen, die sich nicht nur von Prämienleiten lassen, sondern überlegt und informiert wechseln, kann sich das alsodurchaus lohnen - und das nicht nur zum Weltspartag", so die CLARK-Experten.Digitale Spar-Tools etablieren sich weiterUm ihre individuellen Spar-Potentiale bestmöglich auszuloten, nutzen dieDeutschen ganz verschiedene Hilfsmittel. Auch hier dominiert zunächst wiedereine altbekannte Unterstützung in Sachen Ausgaben-Kontrolle: die klassischeEinkaufsliste. Sie wurde von den Befragten der CLARK-Studie mehrheitlich (31Prozent) als Hilfsmittel zum Geld sparen genannt. Doch auch digitale Spar-Toolserfreuen sich immer größerer Beliebtheit in der deutschen Bevölkerung:Online-Vergleichsportale (27 Prozent), Spar-Apps (27 Prozent) undCashback-Portale (11 Prozent) sind längst in der Mitte der Gesellschaftangekommen. "Mit digitalen Tools können immer und überall die eigenen Ausgabenund das eigene Sparverhalten überprüft werden. Menschen kaufen online ein, siedaten online und bezahlen digital - warum sollte es beim Sparen anders sein?",so die CLARK-Experten abschließend.Über die Studie:Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov DeutschlandGmbH, an der 2041 Personen zwischen dem 23. und 26.10.2020 teilnahmen. DieErgebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerungab 18 Jahren.[1] Deutsches Institut für Altersvorsorge https://bit.ly/31PN4Ui[2] Handelsblatt: https://bit.ly/2TvMSopPressekontakt:CLARKVivian Weitzmailto:presse@clark.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/139186/4746630OTS: CLARK