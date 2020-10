Hub Security unterzeichnet Partnerschaft mit dem globalen IT-Anbieter LS International

TEL-AVIV, Israel, 28. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Ende Juni 2020 hat das in Tel-Aviv ansässige Cybertech-Unternehmen Hub Security seine quantensicheren Fähigkeiten verkündet, jetzt hat es eine weitere strategische Partnerschaft, mit LS International, bekannt gegeben. Die neue Vereinbarung soll ermöglichen, die Kombination von Cybersicherheitsprodukten und branchenführenden Sicherheitslösungen von LS International auf Unternehmen, Fernverwaltung und Cloud-Dienste auszuweiten.

LS International ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das zur Zucchetti-Gruppe - dem ersten Softwarehaus in Europa - gehört. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von IT- und technologischen Dienstleistungen in den Bereichen Sicherheit, Netzwerke, IT und Cybersicherheit an. LSI gelang es, über die Jahre Partnerschaften und strategische Geschäftsallianzen mit einigen der weltweit führenden Technologieanbietern wie Cisco, Fortinet und Radware aufzubauen. LS International ist ebenfalls Teil von Lantech Longwave, dem führenden italienischen Systemintegrator mit mehr als 20 Jahren Erfahrung auf dem ICT-Markt.