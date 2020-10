MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat nach einem gemischt ausgefallenen Quartal wegen der Covid-19-Pandemie seinen Gewinnausblick zusammengestrichen. Angesichts steigender Corona-Fallzahlen und sich abzeichnender Einschränkungen für Serviceleistungen bei Kunden sei mit Auswirkungen auf das Ergebnis im Schlussquartal zu rechnen, teilte der MDax -Konzern am Dienstagabend in München mit. Cancom geht nun von einem schwächeren Ergebnis als im Vorjahr aus, die Aktie fiel am Mittwochvormittag in einem schwachen Markt um 7,5 Prozent.

Cancom schlingert damit weiter durch die Krise, während der größere Konkurrent Bechtle nach wie vor deutlich von ihr profitieren kann. Zwar spürte auch Cancom im Frühjahr eine hohe Nachfrage nach mobilem Arbeiten, geriet aber im zweiten Quartal deutlich unter Druck. Die rasche Erholung der Aktie nach dem Corona-Crash fand Anfang Juni ihr Ende bei gut 59 Euro, seitdem geht es bergab. Seit Jahresbeginn hat das Papier gut 30 Prozent verloren. Bechtle-Papiere haben hingegen rund ein Fünftel zugelegt.