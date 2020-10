---------------------------------------------------------------------------

IGP GRUPPE PARTIZIPIERT AUCH NACH FERTIGSTELLUNG DES BER VON DER ENTWICKLUNG DER AIRPORT REGION BERLIN BRANDENBURG



Geldern/Berlin, 28.10.2020



- Ein Tochterunternehmen der IGP Advantag AG ist seit 2013 für die Projektleitung des BER zuständig und auch an der Flughafen-Erweiterung beteiligt



- IGP Gruppe ist bei The Walter in Waltersdorf für die Projektsteuerung und die Architektur verantwortlich



- Bis 2030 werden 85.000 neue Arbeitsplätze in Flughafenregion erwartet

Der Eröffnung des BER am 31. Oktober 2020 steht nichts mehr im Weg. Damit wird Deutschlands zweitteuerstes Bauprojekt 14 Jahre nach Baubeginn fertiggestellt. Auch die IGP Gruppe hatte einen entscheidenden Anteil daran, dass es am Ende recht zügig voranging: "Unsere Tochterfirma IGP Completing Projects war an der Projektleitung des BER beteiligt und hat dort ihrem Namen alle Ehre gemacht. Mein Glückwunsch gebührt Prof. Dr. Lütke Daldrup und seinem Team, mit dem es uns gemeinsam gelungen ist, diesen komplexen Bau nun fertigzustellen", sagt Stefan Gräf, Vorstand der IGP Advantag AG. Das Team rund um die IGP-Vorstände Christian Werner und Mario Iliades ist 2013 infolge des Weggangs der Architekten gmp engagiert worden. "Seit der Übernahme der Bauleitung und der Objektüberwachung am BER konnten wir Mängel korrigieren und lagen auch beim Baufortschritt voll im Zeitplan", erklärt Iliades.



Aber auch nach der Inbetriebnahme hört das Engagement der IGP Gruppe am Hauptstadtflughafen noch lange nicht auf: Iliades und sein Team kümmern sich weiterhin um den Ausbau der Kapazitäten von derzeit 22 bis 25 Millionen Passagiere auf bis zu 55 Millionen Fluggäste im Jahr 2040. Zudem werden aufgrund der Corona-Pandemie auch nach der Eröffnung am 31. Oktober noch weitere Funktionstests erfolgen, die vom Team der IGP Gruppe mit überwacht werden. "Mit der Eröffnung des BER erfährt die Region einen weiteren Wachstumsschub, der sich auch durch die Entstehung von 85.000 neuen Arbeitsplätzen allein im Flughafenumfeld bis 2030 bemerkbar machen wird. Dazu kommen noch die positiven Impulse der TESLA Gigafactory", so Stefan Gräf. Spätestens nach Abklingen der Corona-Pandemie dürfen auch die dann geplanten Langstreckenverbindungen positiv zum Tragen kommen.