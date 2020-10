Workday wurde als ein Leader im Gartner Magic Quadrant für Cloud Financial Planning & Analysis Solutions ernannt

Im vierten Jahr in Folge wurde Workday als ein Leader für die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit zur Umsetzung ausgezeichnet

Das heutige Geschäftsumfeld erfordert eine kontinuierliche Planung, um sich den ständig wechselnden wirtschaftlichen, gesundheitlichen und geopolitischen Auswirkungen anzupassen. Im Zuge dessen wenden sich immer mehr CFOs an Workday, um sich bei der Modellierung, Prognose und Analyse ihres Geschäftes von einem bewährten Planungssystem unterstützen zu lassen. Workday Adaptive Pla n ning 2 bietet eine leistungsstarke Modellierung, die einfach zu bedienen ist und die es dem Kunden ermöglicht, eine unternehmensweite Planung für mehr Agilität in der Organisation zu übernehmen. Bis heute haben sich mehr als 5.300 Kunden, darunter American Family Insurance, Denny’s, IBM, Microsoft und South Shore Health entschieden, ihre Finanz-, Vertriebs-, Personal- und/oder Betriebsplanung in der Cloud zu managen.

Auswahl und Flexibilität zur Beschleunigung der Planung

Workday hat sich verpflichtet, eine erstklassige Unternehmensplanung sowohl als eigenständige Lösung, als auch als integralen Bestandteil der Workday-Suite zu liefern, um den Kunden die Auswahl und Flexibilität bei der digitalen Finanztransformation anzubieten, damit die Einführung der Planung in Unternehmen aller Größenordnungen beschleunigt wird. Workday Adaptive Planning hat sich gerade bei Kunden bewährt, die sich für eine eigenständige Planung entscheiden, weil es sich bei der Integration von Hunderten von Human Capital Management (HCM)-, Enterprise Resource Planning (ERP)- und Customer Relationship Management (CRM)-Systemen, sowie von branchen- und unternehmenseigenen Datenbanken unter Beweis gestellt hat. Das bedeutet, dass sämtliche Finanz- und Betriebsdaten für die unternehmensweite Planung in einer einzigen Quelle, einer Single Source of Truth, zusammengeführt werden.